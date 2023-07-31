Дуже смачні котлети без хліба та яєць: сподобаються і дорослим, і дітям

Влітку немає нічого смачнішого, ніж дістати з холодильника холодну котлету та з'їсти зі шматочком чорного хліба або зі свіжим огірком чи помідором. Звичайно, не менш смачні котлети, щойно зняті зі сковорідки. Вони гарні із салатом, картопляним пюре, гречкою.

Тільки ось готувати котлети не кожному подобається. Здається, що це довго і клопітно.

Рецепт, яким поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, розбиває ці стереотипи. Тим більше, що купити якісний готовий фарш зараз не проблема. У багатьох спеціалізованих магазинах тільки виберіть м'ясо — і його перетворять на фарш за лічені хвилини. Але якщо можете зробити це самі вдома, то ще краще.

— Ці котлетки сподобаються і дорослим, і дітям, — каже Елла Іванова. — Спробуйте приготувати — гадаю, ви оцінете.

Котлети без хліба та яєць 300 г фаршу (суміш свинини та яловичини)

Сіль

Перець

Дрібка соди

1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю

1 чайна ложка сметани

Сушений часник

Сушена петрушка Змішуємо інгредієнти. Формуємо котлети. Обсмажуємо із двох сторін. Потім додамо трохи води та протушкуємо до готовності. Подаємо з аджикою та свіжою зеленню. І приємного апетиту!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти найніжнішої рваної телятини від Валі Саєнко, а також теплого салату з овочами та куркою.

Фото з альбому Елли Іванової

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