Теплий салат з овочами та куркою: незвична смакота для гарячого літа

Всім відомо, що салати зазвичай належать до холодних закусок, але мало хто зна, що в Азії не менш популярні «теплі салати», в яких поєднуються легкі овочі та більш ситні теплі інгредієнти (м'ясо або морепродукти).

Варто сказати, що теплий салат не є доповненням до гарніру, він не може подаватися до ковбасної нарізки, до котлет або картоплі.

Теплий салат підійде як закуска до алкогольних напоїв, або до щільного пізнього сніданку, або вечері, або обіднього перекусу.



Особливо привабливим буде теплий салат влітку, коли є велика кількість овочів.

Один з видів теплого салату з овочами та куркою приводить користувач Telegram-каналу «Смакуй життя».



Інгредієнти:

Кабачки — 2 шт.

Чері — 300 г.

Печериці — 300 г.

Перець — 1 шт.

Куряче філе — 300 г.

Соєвий соус — 30 г.

Для соусу:

Кетчуп — 100 г.

Соєвий соус — 100 г.

Мед — 100 г.

Крохмаль — 1 ст.л.

Приготування:

Нарізати кабачки, чері, печериці та перець.

Філе нарізати, полити соєвим соусом та перемішати. По черзі обсмажити всі овочі та куряче філе.

Для соусу з'єднати соєвий соус, кетчуп, мед та обсмажити, помішуючи до однорідності.

Просіяти крохмаль та перемішати. Додати до соусу всі овочі та філе.

Перемішати та обсмажити 3 хвилини під закритою кришкою.

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