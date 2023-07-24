1 серпня 2023

Знаєте, друзі мої, часом відбуваються речі, в які не просто важко повірити. В них повірити практично неможливо. Але вони все одно відбуваються, не звертаючи жодної уваги на наше ставлення до них. Судіть самі. Нещодавно на тваринницькому аукціоні у Бразилії продали 1/3 частину корови. І все б, здавалося, нічого, тільки йдеться про цілком живу корову! Виявилося, що тепер різними частинами цієї живої корови у Бразилії володіють одразу кілька господарів.

Але це ще не все. За третину тварини, яка проживає в місті Аранду, заплатили рекордну суму — 1,44 мільйона доларів! Покупцем стала велика компанія Nelore HRO, яка стала за величезні гроші власницею третьої частини білої корови породи Нелор на прізвисько Viatina-19 FIV Mara Imóveis, вік якої 4,5 роки. Рекордні гроші отримає тваринницька фірма Agropecuária Casa Branca.

До речі, у зв'язку з цим стало відомо, що у 2022 році половину цієї ж корови було продано за рекордні на той момент 800 тисяч доларів. Таким чином, на даний момент загальна вартість тварини досягла 2,24 мільйона доларів, що дозволило фахівцям назвати корову найдорожчою у світі.

Нелор (бразильська зебуподібна порода) вважається найкращим варіантом для економічно вигідного виробництва яловичини у тропіках та субтропіках. Вона походить від породи онгол, яку завезли до Бразилії з Індії у 60-ті роки XX століття. А назва «Нелор» утворена від району Неллор в індійському штаті Андхра-Прадеш.

Корови породи Нелор можуть адаптуватися до різних кліматичних умов, але не виносять холод. Крім того, вони витривалі, легко переносять спеку і дають гарні прирости на кормі низької якості. Крім того, їм не доставляють проблем комахи, які просто не можуть прокусити товсту коров'ячу шкуру.

Нелор це корови білої масті з темною шкірою. Маса дорослих корів сягає 600 кілограмів, а бугаїв — до тисячі кг. І тих, і інших відрізняє великий горб у ділянці шиї. При цьому кінцівки корів Нелор довші, ніж в інших порід. І це дає їм перевагу при пересуванні по воді під час випасання.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.