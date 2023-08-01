Піца з молодої кукурудзи за 30 хвилин: швидкий та смачний рецепт від зірки «МайстерШефа»
Відомий український кулінар, суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом кабачкових оладок, запропонував фоловерам приготувати піцу з молодої кукурудзи.
«Дуже смачний і швидкий рецепт! Поки триває сезон — обов’язково спробуйте приготувати вдома», — рекомендує кулінар та додає, що ця страва готується лише 30 хвилин.
Інгредієнти (на форму 26 см):
- 1.5 середніх качана (зрізаної 240 г);
- 1 велике яйце;
- 40−45 г борошна;
- Сіль, трави — за смаком;
- 200 г соусу з томатів ;
- 100 г томатів Чері;
- 75−90 г сиру Гауда;
- 75−90 г сиру Чеддер;
- Сухий орегано;
- Оливкова олія.
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Приготування:
- Молоду кукурудзу з качана зрізати ножем, покласти у миску, додати яйце та сіль й трохи перебити блендером — не до однорідної маси.
- Додати борошно та чебрець.
- У форму викласти пергамент, змастити олією та викласти кукурудзяну масу, а на неї — готовий томатний соус.
- Зверху викласти два види сиру, натерті та тертці.
- Прикрасити томатами чері та посипати сухим орегано.
- Запікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 20 хвилин.
- Дати трохи охолонути та насолоджуватися смакотою.
За бажанням в піцу можна додати бекон чи якусь шинку.
Рецепт приготування піци з куркою, грибами та моцарелою читайте на нашому сайті.
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