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Піца з молодої кукурудзи за 30 хвилин: швидкий та смачний рецепт від зірки «МайстерШефа»

16:58 1 серпня 2023
Піца

Відомий український кулінар, суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом кабачкових оладок, запропонував фоловерам приготувати піцу з молодої кукурудзи.

«Дуже смачний і швидкий рецепт! Поки триває сезон — обов’язково спробуйте приготувати вдома», — рекомендує кулінар та додає, що ця страва готується лише 30 хвилин.

Інгредієнти (на форму 26 см):

  • 1.5 середніх качана (зрізаної 240 г);
  • 1 велике яйце;
  • 40−45 г борошна;
  • Сіль, трави — за смаком;
  • 200 г соусу з томатів ;
  • 100 г томатів Чері;
  • 75−90 г сиру Гауда;
  • 75−90 г сиру Чеддер;
  • Сухий орегано;
  • Оливкова олія.

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Приготування:

  • Молоду кукурудзу з качана зрізати ножем, покласти у миску, додати яйце та сіль й трохи перебити блендером — не до однорідної маси.
  • Додати борошно та чебрець.
  • У форму викласти пергамент, змастити олією та викласти кукурудзяну масу, а на неї — готовий томатний соус.
  • Зверху викласти два види сиру, натерті та тертці.
  • Прикрасити томатами чері та посипати сухим орегано.
  • Запікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 20 хвилин.
  • Дати трохи охолонути та насолоджуватися смакотою.

За бажанням в піцу можна додати бекон чи якусь шинку.

Рецепт приготування піци з куркою, грибами та моцарелою читайте на нашому сайті.

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