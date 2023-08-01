Піца з молодої кукурудзи за 30 хвилин: швидкий та смачний рецепт від зірки «МайстерШефа»

Відомий український кулінар, суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом кабачкових оладок, запропонував фоловерам приготувати піцу з молодої кукурудзи.

«Дуже смачний і швидкий рецепт! Поки триває сезон — обов’язково спробуйте приготувати вдома», — рекомендує кулінар та додає, що ця страва готується лише 30 хвилин.

Інгредієнти (на форму 26 см): 1.5 середніх качана (зрізаної 240 г);

1 велике яйце;

40−45 г борошна;

Сіль, трави — за смаком;

200 г соусу з томатів ;

100 г томатів Чері;

75−90 г сиру Гауда;

75−90 г сиру Чеддер;

Сухий орегано;

Оливкова олія.

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Приготування: Молоду кукурудзу з качана зрізати ножем, покласти у миску, додати яйце та сіль й трохи перебити блендером — не до однорідної маси.

Додати борошно та чебрець.

У форму викласти пергамент, змастити олією та викласти кукурудзяну масу, а на неї — готовий томатний соус.

Зверху викласти два види сиру, натерті та тертці.

Прикрасити томатами чері та посипати сухим орегано.

Запікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 20 хвилин.

Дати трохи охолонути та насолоджуватися смакотою.

За бажанням в піцу можна додати бекон чи якусь шинку.

Рецепт приготування піци з куркою, грибами та моцарелою читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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