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Піца з кабачків: смакота, від якої не відмовиться ніхто

20:45 27 липня 2023
кабачкова піца

Кабачкова домашня піца — нетрадиційний варіант улюбленої страви. Овочева основа ніжна та соковита, і немає потреби додавати соус, ділиться кулінарка Тетяна Петришина.

Інгредієнти

Кабачок — 1 шт.

Яйце — 1 шт.

Борошно — 4 ст. ложки

Сметана — 1 ст. ложка

Часник — 1 зубчик

Розпушувач — ¼ ч. ложки

Помідори

Моцарелла

Сир

Зелень (попередньо нарізати)

Сіль, перець до смаку

Спеції до смаку

Можна додати у тісто листя шпинату.

Приготування

Кабачок натерти на грубій терці, зайву рідину віджати, додати всі інгредієнти. Викласти тісто ложкою на застелене пергаментом деко, розрівняти у шар товщиною в 1 см, зверху покласти нарізані помідори, моцареллу, меншу частину натертого сиру. Випікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, 20 хвилин. За 3−5 хвилин до закінчення випікання щедро посипати натертим сиром.

«ФАКТИ» також розповідали, як приготувати ікру з кабачків за «рецептом Верки Сердючки».

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