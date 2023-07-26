Піца з кабачків: смакота, від якої не відмовиться ніхто
Кабачкова домашня піца — нетрадиційний варіант улюбленої страви. Овочева основа ніжна та соковита, і немає потреби додавати соус, ділиться кулінарка Тетяна Петришина.
Інгредієнти
Кабачок — 1 шт.
Яйце — 1 шт.
Борошно — 4 ст. ложки
Сметана — 1 ст. ложка
Часник — 1 зубчик
Розпушувач — ¼ ч. ложки
Помідори
Моцарелла
Сир
Зелень (попередньо нарізати)
Сіль, перець до смаку
Спеції до смаку
Можна додати у тісто листя шпинату.
Приготування
Кабачок натерти на грубій терці, зайву рідину віджати, додати всі інгредієнти. Викласти тісто ложкою на застелене пергаментом деко, розрівняти у шар товщиною в 1 см, зверху покласти нарізані помідори, моцареллу, меншу частину натертого сиру. Випікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, 20 хвилин. За 3−5 хвилин до закінчення випікання щедро посипати натертим сиром.
«ФАКТИ» також розповідали, як приготувати ікру з кабачків за «рецептом Верки Сердючки».
95
Читайте також: Густий, ароматний, ідеально підходить до багатьох страв: як приготувати смачний кетчуп з кабачків