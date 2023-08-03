Катерина Бужинська та Михайло Грицкан влаштували пристрасну провокацію

Популярні українські артисти Катерина Бужинська та Михайло Грицкан, які раніше передали мільйон гривень на потреби ЗСУ, влаштували пристрасну провокацію. Творчий тандем представив вже другу спільну роботу — «Чорний велюр». Це пісня про кохання та виклики.

Артисти підкреслюють, що почуття потрібно оберігати та не піддаватись на будь-які провокації. Адже попри війну, українці живуть одним днем, кохають, одружуються, на зло ворогам тримаються і живуть.

«Це розкішна пісня про любов та гострі почуття, пристрасть і не завжди взаєморозуміння між чоловіком і жінкою. А все тому, що ми наче б то з різних планет!» — прокоментувала нову пісню Катерина Бужинська.

Нагадаємо, Катерина Бужинська та Михайло Грицкан об’єднались у великому благодійному турі «ВОЛЯ». Концерти вже відбулись в десяти містах України, а також за кордоном — в Болгарії, Італії, Іспанії, Німеччині, Австрії, Чехії, США та заплановані в інших країнах.

Під час кожного концерту проходить благодійний аукціон, всі кошти від якого, артисти направляють на підтримку ЗСУ.

Раніше Катерина Бужинська відмовилася від концерту в Болгарії через російську мову.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що Даніель Салем, який зараз захищає країну від окупантів на херсонському напрямку, випустив чуттєву пісню «Силуети».

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