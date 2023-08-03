Авіакатастрофа в Броварах: кого підозрюють у загибелі керівництва МВС

В Україні триває розслідування авіакатастрофи в Броварах. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора (ОГП) повідомлено про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в ОГП.

«Посадовцям Управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту інкримінується порушення правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду (ч. 3 ст. 276 КК України). Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). За даними слідства, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. У ході досудового розслідування похвилинно відновлено день аварії, у тому числі розшифровано „чорні скриньки“», — йдеться у повідомленні.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

«Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів його не скасував та не переніс виліт до моменту настання сприятливих погодних умов. Через складні погодні умови екіпаж гелікоптера змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті — навіть меншій, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору. Він втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру допустив зіткнення із землею, внаслідок відсутності необхідних навичок. При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто», — йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Зазначимо, що крім високопосадовців МВС в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

«Серед підозрюваних начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в.о. командира частини, заступник командира з льотної підготовки, командир авіаційної ескадрильї, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів», — повідомили в ОГП.

Як писали «ФАКТИ», потерпілих дітей внаслідок авіакатастрофи у Броварах та їхніх батьків відправили на лікування у Австрію.

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