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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1990
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 50×15 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
Імператор великого іспанського міста дружив з відомим мудрецем. І ось одного разу він поскаржився тому, що його піддані постійно брешуть.
- Я вже так втомився від їхньої брехні! Іноді навіть здається, що навколо брехунів на брехуні. Ну, нічого, я примушу їх казати правду, — заявив правитель.
- Якщо умовляння не допомагають, нехай кажуть правду під страхом смерті. А хто збреше, той одразу втратить голову!
- Але ж у кожного своя правда, — зауважив мудрець, бажаючи пом'якшити гнів повелителя.
- Страти ж ні до чого доброго не приведуть …
Втім, правитель був непохитний. І вже вранці наступного дня на площі міста стояла плаха, поряд з якою кат ретельно перевіряв гостроту меча.
Відтепер у місто міг увійти тільки той, хто правдиво відповів би на запитання начальника варти біля міської брами.
Найпершим, зі сходом сонця, до воріт підійшов той самий мудрець.
- Відповідай, куди ти йдеш! — Наказав йому головний стражник. — І не смій брехати, адже за це можеш втратити голову!
- Ну що ж, — спокійно відповів йому мудрець. — Я йду туди, де мені відрубають голову.
- Ти брешеш, я не вірю тобі!
- Якщо я збрехав, — сказав мудрець, — тоді нехай мене ведуть на плаху.
- Але ж у такому разі вийде, що ти сказав правду?
- Так, — усміхнувся мудрець, — вашу правду…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 745 мм