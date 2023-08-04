Стало відомо шкільне прізвисько принца Джорджа: тепер його так називають навіть Вільям і Кейт

Принц Джордж, як відомо, посідає друге місце в черзі на британський престол слідом за своїм батьком принцом Вільямом. Однак ця обставина анітрохи не завадила його однокласникам нагородити королівського онука прізвиськом. На щастя, воно так сподобалося самому Джорджу, що він не став заперечувати або ображатися. Ба більше, тепер його так називають навіть Вільям і Кейт.

Як з'ясувалося, у школі всі називають Джорджа Пі-Джі. Англійською це звучить і виглядає так — PG. Усе просто, приятелі взяли перші літери титулу та імені Джорджа й отримали коротке прізвисько.

Принц і принцеса Уельські підхопили це, але незабаром хтось із них додав до цих двох літер ще й Tips. У результаті вийшло PG Tips, що відповідає дуже популярній у Британії торговій марці чаю. Відтоді Джорджа, якому нещодавно виповнилося 10 років, називають і в школі, і вдома або Пі-Джі, або Пі-Джі Тіпс, або просто Тіпс. І йому подобаються всі три варіанти.

У принцеси Шарлотти теж є прізвисько. Кейт ласкаво називає доньку Лотті. А Вільям воліє використовувати інше прізвисько — Mignonette. У перекладі з англійської це означає резеда. Однак до Британії слово прийшло з Франції, де в нього є ще одне значення — «дороге малятко» або «милашка».

Принцу Луї люблячі батьки придумали не менш миле прізвисько. Люди не раз чули, як принцеса Уельська, звертаючись до свого молодшого сина, називала його Луї Баг. У перекладі з англійської це означає Жучок Луї.

Раніше повідомлялося, що принца Джорджа з батьками помітили в Ітонському коледжі, який закінчив Вільям.

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