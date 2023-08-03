5 серпня 2023

Під час зустрічі з відомим бізнесменом журналіст запитав його:

- Скажіть, будь ласка, у чому секрет вашого успіху? Я розумію, що це довга розмова. Але якщо коротко?

- Можна і коротко … Я взагалі можу відповісти всього лише двома словами.

- Всього двома словами? То які ж вони?

- Правильні рішення.

- Ну, добре. А як же тоді ви приймаєте ці правильні рішення?

- Тут вистачить одного слова.

- Так? І що це за слово?

- Досвід!

- Досвід? Яким же чином ви цей досвід отримуєте?

Посміхнувшись, бізнесмен сказав:

- Всього два слова. — І які ж вони?- Неправильні рішення …

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.