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«Порцелянові» історії
5 серпня 2023
МАНДРІВНИКИ
МАНДРІВНИКИ

Країна: Данія
Мануфактура: Royal Copenhagen
Час створення: 1950-і роки
Розмір: 43×16 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Під час зустрічі з відомим бізнесменом журналіст запитав його:
- Скажіть, будь ласка, у чому секрет вашого успіху? Я розумію, що це довга розмова. Але якщо коротко?

- Можна і коротко … Я взагалі можу відповісти всього лише двома словами.

- Всього двома словами? То які ж вони?

- Правильні рішення.

- Ну, добре. А як же тоді ви приймаєте ці правильні рішення?

- Тут вистачить одного слова.

- Так? І що це за слово?

- Досвід!

- Досвід? Яким же чином ви цей досвід отримуєте?

Посміхнувшись, бізнесмен сказав:

- Всього два слова. — І які ж вони?- Неправильні рішення …

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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