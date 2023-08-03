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Країна: Данія
Мануфактура: Royal Copenhagen
Час створення: 1950-і роки
Розмір: 43×16 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Під час зустрічі з відомим бізнесменом журналіст запитав його:
- Скажіть, будь ласка, у чому секрет вашого успіху? Я розумію, що це довга розмова. Але якщо коротко?
- Можна і коротко … Я взагалі можу відповісти всього лише двома словами.
- Всього двома словами? То які ж вони?
- Правильні рішення.
- Ну, добре. А як же тоді ви приймаєте ці правильні рішення?
- Тут вистачить одного слова.
- Так? І що це за слово?
- Досвід!
- Досвід? Яким же чином ви цей досвід отримуєте?
Посміхнувшись, бізнесмен сказав:
- Всього два слова. — І які ж вони?- Неправильні рішення …
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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