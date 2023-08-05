Грецький кабачковий пиріг: коли результат перевершує очікування
Літо — це час кабачків. Господині, які вирощують, купують чи отримують у подарунок цей овоч, можуть приготувати масу страв — від овочевого лечо з кабачками до закусочного тортику з кабачків.
Автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують приготувати кабачковий пиріг по-грецьки.
«Щоб приготувати цю страву, вам знадобляться свіжі кабачки та інші доступні інгредієнти. Готування пирога — це легко і швидко, і результат перевершить усі очікування», — завіряють автори.
Інгредієнти:
- Кабачки — 3 шт (± 600 г);
- Цибуля — 1 шт.;
- Часник — 3 зубчики;
- Кріп — 1 пучок;
- Твердий сир — 50 г;
- Сметана — 250 г;
- Яйця — 3 шт.;
- Розпушувач тіста — 5 г;
- Борошно — 200 г;
- Сіль, перець — за смаком;
- Олія — 1 ст. л.
Читайте також: Рулет із кабачків — чудова закуска до будь-якого столу від Ольги Матвій
Приготування:
- Кабачки нарізати тонкими напівкільцями, цибулю — тонкими чвертькільцями, часник максимально подрібнити та додати дрібно нарізаний кріп. Перемішати у глибокій мисці.
- Для заливки в окремій мисці вінчиком змішати сметану, яйця, сіль та перець.
- Додати розпушувач тіста та борошно, перемішувати, поки маса не буде густою та без грудочок. Тісто має бути приблизно такої консистенції, як густа сметана або тісто для оладок.
- Додати сіль до кабачків та овочів, влити заливку і все ретельно перемішати.
- Отриману масу залишити на 10 хвилин при кімнатній температурі, щоб кабачки виділили сік.
- Натерти твердий сир на дрібній тертці, половину додати до тіста.
- Змастити форму для запікання олією і перекласти туди тісто, посипати другою половиною натертого сиру.
- Випікати пиріг у розігрітій духовці при температурі 180 градусів близько 30−40 хвилин, або до того, як він зарум`яниться.
Також з кабачків можна приготувати гостренький кетчуп на зиму.
Фото Pixabay57