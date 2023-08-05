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Грецький кабачковий пиріг: коли результат перевершує очікування

13:09 5 серпня 2023
Кабачки

Літо — це час кабачків. Господині, які вирощують, купують чи отримують у подарунок цей овоч, можуть приготувати масу страв — від овочевого лечо з кабачками до закусочного тортику з кабачків.

Автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують приготувати кабачковий пиріг по-грецьки.

«Щоб приготувати цю страву, вам знадобляться свіжі кабачки та інші доступні інгредієнти. Готування пирога — це легко і швидко, і результат перевершить усі очікування», — завіряють автори.

Інгредієнти:

  • Кабачки — 3 шт (± 600 г);
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Часник — 3 зубчики;
  • Кріп — 1 пучок;
  • Твердий сир — 50 г;
  • Сметана — 250 г;
  • Яйця — 3 шт.;
  • Розпушувач тіста — 5 г;
  • Борошно — 200 г;
  • Сіль, перець — за смаком;
  • Олія — 1 ст. л.

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Приготування:

  • Кабачки нарізати тонкими напівкільцями, цибулю — тонкими чвертькільцями, часник максимально подрібнити та додати дрібно нарізаний кріп. Перемішати у глибокій мисці.
  • Для заливки в окремій мисці вінчиком змішати сметану, яйця, сіль та перець.
  • Додати розпушувач тіста та борошно, перемішувати, поки маса не буде густою та без грудочок. Тісто має бути приблизно такої консистенції, як густа сметана або тісто для оладок.
  • Додати сіль до кабачків та овочів, влити заливку і все ретельно перемішати.
  • Отриману масу залишити на 10 хвилин при кімнатній температурі, щоб кабачки виділили сік.
  • Натерти твердий сир на дрібній тертці, половину додати до тіста.
  • Змастити форму для запікання олією і перекласти туди тісто, посипати другою половиною натертого сиру.
  • Випікати пиріг у розігрітій духовці при температурі 180 градусів близько 30−40 хвилин, або до того, як він зарум`яниться.

Також з кабачків можна приготувати гостренький кетчуп на зиму.

Фото Pixabay

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