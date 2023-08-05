Грецький кабачковий пиріг: коли результат перевершує очікування

Літо — це час кабачків. Господині, які вирощують, купують чи отримують у подарунок цей овоч, можуть приготувати масу страв — від овочевого лечо з кабачками до закусочного тортику з кабачків.

Автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують приготувати кабачковий пиріг по-грецьки.

«Щоб приготувати цю страву, вам знадобляться свіжі кабачки та інші доступні інгредієнти. Готування пирога — це легко і швидко, і результат перевершить усі очікування», — завіряють автори.

Інгредієнти: Кабачки — 3 шт (± 600 г);

Цибуля — 1 шт.;

Часник — 3 зубчики;

Кріп — 1 пучок;

Твердий сир — 50 г;

Сметана — 250 г;

Яйця — 3 шт.;

Розпушувач тіста — 5 г;

Борошно — 200 г;

Сіль, перець — за смаком;

Олія — 1 ст. л.

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Приготування: Кабачки нарізати тонкими напівкільцями, цибулю — тонкими чвертькільцями, часник максимально подрібнити та додати дрібно нарізаний кріп. Перемішати у глибокій мисці.

Для заливки в окремій мисці вінчиком змішати сметану, яйця, сіль та перець.

Додати розпушувач тіста та борошно, перемішувати, поки маса не буде густою та без грудочок. Тісто має бути приблизно такої консистенції, як густа сметана або тісто для оладок.

Додати сіль до кабачків та овочів, влити заливку і все ретельно перемішати.

Отриману масу залишити на 10 хвилин при кімнатній температурі, щоб кабачки виділили сік.

Натерти твердий сир на дрібній тертці, половину додати до тіста.

Змастити форму для запікання олією і перекласти туди тісто, посипати другою половиною натертого сиру.

Випікати пиріг у розігрітій духовці при температурі 180 градусів близько 30−40 хвилин, або до того, як він зарум`яниться.

Також з кабачків можна приготувати гостренький кетчуп на зиму.

Фото Pixabay

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