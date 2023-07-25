Швидко та доступно: готуємо закусочний торт з кабачків
Гарна, проста страва, яка прикрасить ваш стіл. Смачний торт з кабачків чудово підійде до будь-якого святкового меню. Аромат не залишить вас байдужими, вам обов'язково захочеться з'їсти шматочок. У кабачків є одна особливість — влітку вони набагато дешевші. Отже, насолоджуємось кабачками.
У сезон овочів таку страву можна робити хоч щодня, пояснює фудблогерка Світлана Юрченко, яка раніше ділилася рецептом французької галети з грушами, блакитним сиром, волоськими горіхами та медом.
Інгредієнти:
- 0,8- 1 кг молодих кабачків
- 3 яйця
- 3 ст. л. сметани
- 6−7 ст. л. борошна
- 2 ст. л. олії
- сіль
- перець чорний мелений за смаком
- італійські трави (або кріп за бажанням)
Начинка:
- 8 ст.л. майонезу (за бажанням робимо самі)
- 2−3 зубчики часнику
- 4 шт. помідорів (~ 500г)
- 100−150 г сиру
- петрушка або кріп
- 8−10 помідорів чері
Приготування:
Натираємо кабачки на великій тертці. Молоді чистити не потрібно, а у старих краще видалити шкірку та насіння. Солимо, перемішуємо та залишаємо на 10−15 хвилин. За цей час кабачки пустять сік. Викладаємо їх у друшляк і добре віджимаємо руками, щоб стекла зайва рідина.
Яйця збиваємо разом з сметаною. Перекладаємо овочі в миску, додаємо збиті зі сметаною яйця, сушені трави, перець і перемішуємо. Всипаємо борошно і ще раз ретельно перемішуємо. Тісто не повинно бути рідким. Так що можна додати трішки більше борошна, ніж зазначено в інгредієнтах.
Деко від духовки застеляємо пергаментним папером і викладаємо кабачкове тісто, розрівнюємо. Ставимо в розігріту t 180* духовку і випікаємо 25−30 хв. Витягуємо, розрізаємо на чотири частини (~ 15×21см.), даємо охолонути.
До майонезу додаємо подрібнений часник, трішки меленого чорного перцю, перемішуємо. Томати нарізаємо тонко слайсами (1−2мм). Сир натираємо на мілку тертку.
Викладаємо перший корж на блюдо, змащуємо майонезом з часником, розподіляємо зверху нарізані помідори і накриваємо другим коржем. Змащуємо майонезом, розрівнюємо, посипаємо тертим сиром, накриваємо третім коржем. Змащуємо майонезом з часником і розподіляємо зверху нарізані слайсами помідори. Накриваємо четвертим коржем + майонез з часником, розрівнюємо, посипаємо подрібненою зеленню і прикрашаємо розрізаними навпіл помідорами чері.
На годинки три в холодильник, щоб схопився. Смачного!
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