Швидко та доступно: готуємо закусочний торт з кабачків

Гарна, проста страва, яка прикрасить ваш стіл. Смачний торт з кабачків чудово підійде до будь-якого святкового меню. Аромат не залишить вас байдужими, вам обов'язково захочеться з'їсти шматочок. У кабачків є одна особливість — влітку вони набагато дешевші. Отже, насолоджуємось кабачками.

У сезон овочів таку страву можна робити хоч щодня, пояснює фудблогерка Світлана Юрченко, яка раніше ділилася рецептом французької галети з грушами, блакитним сиром, волоськими горіхами та медом.

Інгредієнти: 0,8- 1 кг молодих кабачків

3 яйця

3 ст. л. сметани

6−7 ст. л. борошна

2 ст. л. олії

сіль

перець чорний мелений за смаком

італійські трави (або кріп за бажанням) Начинка: 8 ст.л. майонезу (за бажанням робимо самі)

2−3 зубчики часнику

4 шт. помідорів (~ 500г)

100−150 г сиру

петрушка або кріп

8−10 помідорів чері

Приготування:

Натираємо кабачки на великій тертці. Молоді чистити не потрібно, а у старих краще видалити шкірку та насіння. Солимо, перемішуємо та залишаємо на 10−15 хвилин. За цей час кабачки пустять сік. Викладаємо їх у друшляк і добре віджимаємо руками, щоб стекла зайва рідина.

Яйця збиваємо разом з сметаною. Перекладаємо овочі в миску, додаємо збиті зі сметаною яйця, сушені трави, перець і перемішуємо. Всипаємо борошно і ще раз ретельно перемішуємо. Тісто не повинно бути рідким. Так що можна додати трішки більше борошна, ніж зазначено в інгредієнтах.

Деко від духовки застеляємо пергаментним папером і викладаємо кабачкове тісто, розрівнюємо. Ставимо в розігріту t 180* духовку і випікаємо 25−30 хв. Витягуємо, розрізаємо на чотири частини (~ 15×21см.), даємо охолонути.

До майонезу додаємо подрібнений часник, трішки меленого чорного перцю, перемішуємо. Томати нарізаємо тонко слайсами (1−2мм). Сир натираємо на мілку тертку.

Викладаємо перший корж на блюдо, змащуємо майонезом з часником, розподіляємо зверху нарізані помідори і накриваємо другим коржем. Змащуємо майонезом, розрівнюємо, посипаємо тертим сиром, накриваємо третім коржем. Змащуємо майонезом з часником і розподіляємо зверху нарізані слайсами помідори. Накриваємо четвертим коржем + майонез з часником, розрівнюємо, посипаємо подрібненою зеленню і прикрашаємо розрізаними навпіл помідорами чері.

На годинки три в холодильник, щоб схопився. Смачного!

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