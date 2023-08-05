Команда Ротаня перемогла «Металіст 1925» та наздогнала «Динамо»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 5 серпня, поєдинками у Минаї та Олександрії продовжилася програма 2-го туру чемпіонату України з футболу, який минулого сезону виграв «Шахтар».

Чемпіонат України. 2-й тур

5 серпня (неділя)

«Олександрія» — «Металіст 1925» (Харків) — 1:0 (Шулянський, 38). Юніорські склади — 4:1.

Команда Руслана Ротаня, яка перемогла у стартовому турі «Кривбас», продовжила свою виграшну серію в УПЛ, обігравши на стадіоні «Ніка» підопічних Едмара завдяки другому в сезоні влучному удару вихованця «Динамо» Шулянського.

Додамо, що зустріч на стадіоні «Ніка» розпочалася із запізненням на 1 годину та 15 хвилин через повітряну тривогу на всій території України.

«Минай» — ЛНЗ (Черкаси) — 0:3 (Бойко, 45, Прядун, 54, Наумець, 79). Юніорські склади — 0:1.

Новачок прем'єр-ліги ЛНЗ набрав перші очки в елітному дивізіоні, сенсаційно розгромивши в гостях команду Володимира Шарана. Нагадаємо, що у стартовому турі «Минай» також програв з великим рахунком — 1:4 у Києві «Динамо».

4 серпня (п'ятниця)

«Оболонь» (Київ) — «Динамо» (Київ) — 2:4 (Черненко, 44, Карась, 50 — Ванат, 20, Ярмоленко, 32, з пенальті, 77, з пенальті, Буяльський, 45+5). На 73-й хвилині вилучено Грушу («Оболонь»). Юніорські склади — 0:7.

2 серпня (середа)

«Верес» (Рівне) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:1 (Шевченко, 62 — Матвієнко, 45+1). На 45+2-й хвилині вилучено Бондаренка («Шахтар»). Юніорські склади — 0:3.

Становище команд:

1. «Динамо» — 6 очок (2 матчі);

2. «Олександрія» — 6 (2);

3. «Шахтар» — 4 (2);

4. «Полісся» — 3 (1);

5. «Чорноморець» — 3 (1);

6. «Рух» — 3 (1);

7. ЛНЗ — 3 (2);

8. «Колос» — 1 (1);

9. «Оболонь» — 1 (2);

10. «Верес» — 1 (2);

11. «Ворскла» — 0 (0);

12. «Дніпро-1» — 0 (0);

13. «Зоря» — 0 (1);

14. «Кривбас» — 0 (1);

15. «Металіст 1925» — 0 (2);

16. «Минай» — 0 (2).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат («Динамо»); 2 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Микола Матвієнко («Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»).

У 2-му турі УПЛ у неділю, 6 серпня, зіграють: «Дніпро-1» — «Полісся», «Зоря» — «Кривбас», «Колос» — «Чорноморець», «Рух» — «Ворскла».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ворскла» програла «Ділі» і першою з українських команд вилетіла з єврокубків.

Фото ФК «Олександрія»

41

Читайте нас у Facebook та Instagram