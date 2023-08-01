36.85 / 37.50 40.75 / 41.62
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Гречаники з грибами — неймовірно смачні, ніжні та ароматні

12:49 1 серпня 2023
Котлети

Хоч основний сезон грибів припадає на осінь, вже зараз в лісі є «чим поживитися». Наприклад, лисичками, секрет приготування яких розкривав відомий ресторатор Володимир Ярославський.

А автори тг-каналу «Ідеї для сніданку та вечері» запропонували рецепт гречаників з грибами — вони неймовірно смачні, ніжні й ароматні. Котлети за цим рецептом можна заготовити і про запас, заморозивши їх. Гречаники можна зберігати у морозилці до трьох місяців.

Інгредієнти:

  • Крупа гречана — 1 склянка;
  • Гриби — 800 г;
  • Вода — 400 мл;
  • Сіль, перець — за смаком%
  • Свіжа зелень (петрушка, кріп) — за смаком;
  • Панірувальні сухарі;
  • Олія — для обсмажування.

Читайте також: Сир плавлений з печерицями та кропом в домашніх умовах: смачніше, ніж у магазині

Приготування:

  • Відварити гречану крупу в підсоленій воді до готовності. Залишити у теплі на 10 хвилин, а потім посолити і перемішати.
  • Промити та просушити гриби, нарізати на дрібні шматочки.
  • Очистити і подрібнити цибулю та свіжу зелень.
  • У глибокій пательні на олії по черзі обсмажити цибулю (3−5 хвилин) тагриби (близько 10 хвилин).
  • До обсмажених печериць додати підсмажену цибулю, перемішати, посолити, приправити іншими улюбленими спеціями та тушкувати пару хвилин.
  • Коли маса охолоне, подрібнити до однорідної маси у блендері.
  • Додати зелень і повторно подрібнити.
  • Ретельно змішати грибну масу та гречану кашу, зробити котлетки.
  • Запанірувати гречаники в сухарях та смажити до золотавої скоринки.
  • Готові котлети скласти в глибоку пательню чи невелику каструлю, додати трохи води і протушкувати на повільному вогні 15 хвилин.

Раніше відома кулінарка Тетяна Литвинова розповідала, як приготувати фаршировані печериці на мангалі.

Фото Pixabay

164

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Осетрова повня

Купатимуться в грошах: супермісяць 1 серпня принесе успіх трьом знакам зодіаку

Пугачова та Галкін в Юрмалі

«Алла Пугачова як дівчинка»: Примадонна у рожевому викликала фурор у Юрмалі

Томати на грядці

Терміново дайте в серпні огіркам та томатам оцет: врожай збиратимете відрами до заморозків

Тигр

Стрільцям — добрі новини, Рибам — корисні поїздки, Близнюкам — нове кохання: гороскоп на день милого Тигра-серцеїда

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту