Гречаники з грибами — неймовірно смачні, ніжні та ароматні
Хоч основний сезон грибів припадає на осінь, вже зараз в лісі є «чим поживитися». Наприклад, лисичками, секрет приготування яких розкривав відомий ресторатор Володимир Ярославський.
А автори тг-каналу «Ідеї для сніданку та вечері» запропонували рецепт гречаників з грибами — вони неймовірно смачні, ніжні й ароматні. Котлети за цим рецептом можна заготовити і про запас, заморозивши їх. Гречаники можна зберігати у морозилці до трьох місяців.
Інгредієнти:
- Крупа гречана — 1 склянка;
- Гриби — 800 г;
- Вода — 400 мл;
- Сіль, перець — за смаком%
- Свіжа зелень (петрушка, кріп) — за смаком;
- Панірувальні сухарі;
- Олія — для обсмажування.
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Приготування:
- Відварити гречану крупу в підсоленій воді до готовності. Залишити у теплі на 10 хвилин, а потім посолити і перемішати.
- Промити та просушити гриби, нарізати на дрібні шматочки.
- Очистити і подрібнити цибулю та свіжу зелень.
- У глибокій пательні на олії по черзі обсмажити цибулю (3−5 хвилин) тагриби (близько 10 хвилин).
- До обсмажених печериць додати підсмажену цибулю, перемішати, посолити, приправити іншими улюбленими спеціями та тушкувати пару хвилин.
- Коли маса охолоне, подрібнити до однорідної маси у блендері.
- Додати зелень і повторно подрібнити.
- Ретельно змішати грибну масу та гречану кашу, зробити котлетки.
- Запанірувати гречаники в сухарях та смажити до золотавої скоринки.
- Готові котлети скласти в глибоку пательню чи невелику каструлю, додати трохи води і протушкувати на повільному вогні 15 хвилин.
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