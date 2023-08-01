Гречаники з грибами — неймовірно смачні, ніжні та ароматні

Хоч основний сезон грибів припадає на осінь, вже зараз в лісі є «чим поживитися». Наприклад, лисичками, секрет приготування яких розкривав відомий ресторатор Володимир Ярославський.

А автори тг-каналу «Ідеї для сніданку та вечері» запропонували рецепт гречаників з грибами — вони неймовірно смачні, ніжні й ароматні. Котлети за цим рецептом можна заготовити і про запас, заморозивши їх. Гречаники можна зберігати у морозилці до трьох місяців.

Інгредієнти: Крупа гречана — 1 склянка;

Гриби — 800 г;

Вода — 400 мл;

Сіль, перець — за смаком%

Свіжа зелень (петрушка, кріп) — за смаком;

Панірувальні сухарі;

Олія — для обсмажування.

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Приготування: Відварити гречану крупу в підсоленій воді до готовності. Залишити у теплі на 10 хвилин, а потім посолити і перемішати.

Промити та просушити гриби, нарізати на дрібні шматочки.

Очистити і подрібнити цибулю та свіжу зелень.

У глибокій пательні на олії по черзі обсмажити цибулю (3−5 хвилин) тагриби (близько 10 хвилин).

До обсмажених печериць додати підсмажену цибулю, перемішати, посолити, приправити іншими улюбленими спеціями та тушкувати пару хвилин.

Коли маса охолоне, подрібнити до однорідної маси у блендері.

Додати зелень і повторно подрібнити.

Ретельно змішати грибну масу та гречану кашу, зробити котлетки.

Запанірувати гречаники в сухарях та смажити до золотавої скоринки.

Готові котлети скласти в глибоку пательню чи невелику каструлю, додати трохи води і протушкувати на повільному вогні 15 хвилин.

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Фото Pixabay

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