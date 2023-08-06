Соковита мʼясна начинка й багато овочів: як приготувати рулет з баклажанів за рецептом Тетяни Литвинової
Кулінарна експертка програми «Все буде добре» Тетяна Литвинова, яка пропонує перевірені рецепти закусок на зиму, радить господиням не втрачати часу й майже щодня готувати смачні страви з сезонних овочів. Так можна замінити гарніри, а можна зробити овочі основною стравою, додавши м'ясо або рибу.
Сьогодні Литвинова запропонувала приготувати рулет з баклажанів — просту, але вишукану страву, яка буде доречною до вечері або до святкового столу.
«Баклажани тут не смажаться, що є великою перевагою, тому що вони як губка всмоктують олію і це не про здорове харчування. В середині соковита мʼясна страва і багато овочів!» — зауважує кулінарка.
Рулет з баклажанів
Інгредієнти:
баклажани 700 г,
вода 4 л,
2 ст л солі,
Для начинки:
фарш м’ясний 500 г,
томатне пюре 200 г,
цибуля 150 г,
солодкий перець 150 г,
часник 2 з,
олія гхі 10 г,
свіжа петрушка 40 г,
папріка 5 г,
коріандр 3 г,
сіль/ перець за смаком,
моцарела для піци 120 г,
оливкова олія 40 г+папріка ½ чл для змащування баклажанів
Приготування:
Нарізати баклажани вздовж тоненькими скибочками.
Розчинити в воді сіль і покласти туди нарізані баклажани.
Цибулю, перець і часник нарізати кубиком і підсмажити 5−8 хв на топленому вершковому маслі.
Додати мʼясний фарш і постійно помішуючи розминати, щоб не утворювались грудочки. Змішати з овочами та додати томатне пюре, спеції і петрушку. Відставити.
Дістати баклажани з води та віджати.
Натерти половину моцарели на лист пергаменту (перед цим покласти його на деко) і розподілити рівномірно по листу.
Викласти баклажани і змастити сумішшю олії, паприки, коріандру, солі та перцю за смаком і запекти в духовці про 180 градусах 25 хвилин.
Зверху на баклажани викласти начинку і натерти моцарелу рівномірно по всій поверхні.
Закрутити рулет за допомогою пергаменту в ролл.
Змастити олією з’єднаною з паприкою пензликом зверху та збоку.
Запекти при 200 С в розігрітій духовці 30 хвилин.
«Велика перевага та зручність цього рулету в тому, що можна зробити заготовку й покласти у холодильник, а запекти перед подачею на стіл», — зазначає кулінарка.
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