Соковита мʼясна начинка й багато овочів: як приготувати рулет з баклажанів за рецептом Тетяни Литвинової

Кулінарна експертка програми «Все буде добре» Тетяна Литвинова, яка пропонує перевірені рецепти закусок на зиму, радить господиням не втрачати часу й майже щодня готувати смачні страви з сезонних овочів. Так можна замінити гарніри, а можна зробити овочі основною стравою, додавши м'ясо або рибу.

Сьогодні Литвинова запропонувала приготувати рулет з баклажанів — просту, але вишукану страву, яка буде доречною до вечері або до святкового столу.

«Баклажани тут не смажаться, що є великою перевагою, тому що вони як губка всмоктують олію і це не про здорове харчування. В середині соковита мʼясна страва і багато овочів!» — зауважує кулінарка.

Рулет з баклажанів Інгредієнти:

баклажани 700 г,

вода 4 л,

2 ст л солі, Для начинки:

фарш м’ясний 500 г,

томатне пюре 200 г,

цибуля 150 г,

солодкий перець 150 г,

часник 2 з,

олія гхі 10 г,

свіжа петрушка 40 г,

папріка 5 г,

коріандр 3 г,

сіль/ перець за смаком,

моцарела для піци 120 г,

оливкова олія 40 г+папріка ½ чл для змащування баклажанів Приготування:

Нарізати баклажани вздовж тоненькими скибочками. Розчинити в воді сіль і покласти туди нарізані баклажани. Цибулю, перець і часник нарізати кубиком і підсмажити 5−8 хв на топленому вершковому маслі. Додати мʼясний фарш і постійно помішуючи розминати, щоб не утворювались грудочки. Змішати з овочами та додати томатне пюре, спеції і петрушку. Відставити. Дістати баклажани з води та віджати. Натерти половину моцарели на лист пергаменту (перед цим покласти його на деко) і розподілити рівномірно по листу. Викласти баклажани і змастити сумішшю олії, паприки, коріандру, солі та перцю за смаком і запекти в духовці про 180 градусах 25 хвилин. Зверху на баклажани викласти начинку і натерти моцарелу рівномірно по всій поверхні. Закрутити рулет за допомогою пергаменту в ролл. Змастити олією з’єднаною з паприкою пензликом зверху та збоку. Запекти при 200 С в розігрітій духовці 30 хвилин.

«Велика перевага та зручність цього рулету в тому, що можна зробити заготовку й покласти у холодильник, а запекти перед подачею на стіл», — зазначає кулінарка.

Раніше Литвинова розповіла, як приготувати ледачий пиріг з яблуками та абрикосами, який дуже сподобався нашим читачам.

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