«Дніпро-1» в більшості на 90+1-й хвилині вирвав перемогу у «Полісся»: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 6 серпня, чотирма матчами завершилася ігрова програма 2-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 2-й тур

6 серпня (неділя)

«Дніпро-1» — «Полісся» (Житомир) — 2:1 (Піхальонок, 61, Бабенко, 90+1 — Янаков, 88, з пенальті). На 20-й хвилині вилучений Кушніренко («Полісся»). Юніорські склади — 1:1.

Уже на 20-й хвилині новачок прем'єр-ліги залишився в меншості проти віцечемпіона країни. Ось тільки «Поліссю» вдалося дати бій навіть у такій ситуації, і будь більш вдалими атакуючі гравці житомирської команди, то підопічні Юрія Калитвинцева цілком могли відкривати рахунок ще до перерви. Гості були близькими до сенсації, відповівши на гол Піхальонка в середині другого тайму реалізованим Янаковим пенальті. І все ж команда Олександра Кучера вирвала перемогу в компенсований час, як стала для них першою в сезоні.

«Зоря» (Луганськ) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:3 (Антюх, 4, з пенальті — Луньов, 42, з пенальті, Приходько, 57, Дебелко, 90+6). На 72-й хвилині вилучений Гулько («Зоря»), а на 89-й хвилині Хомченовський («Кривбас») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 3:0.

Луганці в самому дебюті зустрічі відкрили рахунок із пенальті, але потім гра пішла не за сценарієм команди Ненада Лалатовича. «Кривбас» забив тричі, причому з середини другого тайму «Зоря» грала в меншості, і Юрію Вернідубу вдалося засмутити свою колишню команду, яка зазнала зі старту сезону другої поразки в двох матчах.

«Колос» (Ковалівка) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:0 (Велетень, 77, Цуріков, 88). Юніорські склади — 2:1.

«Колосу» вдалося перервати переможну серію «Чорноморця» в УПЛ завдяки двом голам у другому таймі.

«Рух» (Львів) — «Ворскла» (Полтава) — 4:1 (Климчук, 37, з пенальті, 58, Квасниця, 70, Павлюк, 81, у свої ворота — Скляр, 10). Юніорські склади — 3:2.

«Ворскла» приїхала до Львова після прикрої поразки в Грузії від «Діли» у кваліфікації Ліги конференцій. Очевидно, виліт із єврокубків боляче вдарив по підопічних Віктора Скрипника, які відкрили рахунок у поєдинку з «Рухом», але в підсумку зазнали розгромної поразки. «Дубль» записав у свій актив нападник львів'ян Климчук, який із трьома голами ділить із динамівцем Ванатом перший рядок у бомбардирських перегонах.

5 серпня (субота)

«Олександрія» — «Металіст 1925» (Харків) — 1:0 (Шулянський, 38). Юніорські склади — 4:1.

«Минай» — ЛНЗ (Черкаси) — 0:3 (Бойко, 45, Прядун, 54, Наумець, 79). Юніорські склади — 0:1.

4 серпня (п'ятниця)

«Оболонь» (Київ) — «Динамо» (Київ) — 2:4 (Черненко, 44, Карась, 50 — Ванат, 20, Ярмоленко, 32, з пенальті, 77, з пенальті, Буяльський, 45+5). На 73-й хвилині вилучений Груша («Оболонь»). Юніорські склади — 0:7.

2 серпня (середа)

«Верес» (Рівне) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:1 (Шевченко, 62 — Матвієнко, 45+1). На 45+2-й хвилині вилучений Бондаренко («Шахтар»). Юніорські склади — 0:3.

Становище команд:

1. «Динамо» — 6 очок (2 матчі);

6. «Рух» — 6 (2);

2. «Олександрія» — 6 (2);

8. «Колос» — 4 (2);

3. «Шахтар» — 4 (2);

5. «Чорноморець» — 3 (2);

12. «Дніпро-1» — 3 (1);

14. «Кривбас» — 3 (2);

4. «Полісся» — 3 (2);

7. ЛНЗ — 3 (2);

9. «Оболонь» — 1 (2);

10. «Верес» — 1 (2);

11. «Ворскла» — 0 (1);

15. «Металіст 1925» — 0 (2);

13. «Зоря» — 0 (2);

16. «Минай» — 0 (2).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат («Динамо»), Юрій Климчук («Рух»); 2 — Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Микола Матвієнко («Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у прощальному матчі Пятова зазнав розгромної поразки в Лондоні від «Тоттенхема».

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