Де дивитися онлайн «Оболонь» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч 2-го туру чемпіонату України

У п'ятницю, 4 серпня, продовжиться ігрова програма 2-го туру чемпіонату України з футболу, в рамках якого чинний чемпіон країни донецький «Шахтар» сенсаційно втратив очки у поєдинку з рівненським «Вересом» (1:1).

Київське «Динамо», яке розгромило у стартовому турі закарпатський «Минай» (4:1) та втратило через дискваліфікацію за вилучення центрального захисника Попова, зіграє зі столичною «Оболонню». Поєдинок мав пройти на день пізніше, у суботу, але був перенесений за взаємною домовленістю сторін.

Букмекери в майбутньому матчі бачать явним фаворитом динамівців. Наприклад, аналітики VBET ставки на перемогу підопічних Мірчі Луческу приймають із коефіцієнтом 1,27, на нічию — 6,20, на успіх хлопців Валерія Іващенка — 11,00.

Продовжиться тур у суботу, 5 серпня. Новачок прем'єр-ліги ЛНЗ спробує здобути дебютну перемогу в елітному дивізіоні, зігравши в гостях із закарпатським «Минаєм», а «Олександрія» прийме на своєму полі харківський «Металіст 1925», який мінімально поступився у стартовому турі донецькому «Шахтарю».

Завершиться програма ігрового дня у неділю, 6 серпня. «Дніпро-1» після вильоту з Ліги чемпіонів прийме в Ужгороді житомирське «Полісся» (ювілейний, 50-й, гол в УПЛ може забити Артем Довбик), «Зоря» спробує у Києві відібрати очки у «Кривбаса», «Чорноморець» докладе всіх зусиль, щоб у виїзному поєдинку з «Колосом» продовжити свою переможну серію, а «Ворскла» після візиту до Грузії на поєдинок-відповідь кваліфікації Ліги конференцій з «Ділою» приїде до Львова в гості до «Руха».

Чемпіонат України. 2-й тур

4 серпня (п'ятниця)

«Оболонь» — «Динамо» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

5 серпня (субота)

«Минай» — ЛНЗ 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»

«Олександрія» — «Металіст 1925» 19:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»

6 серпня (неділя)

«Дніпро-1» — «Полісся» 15:00 УНІАН

«Зоря» — «Кривбас» 17:00 УНІАН

«Колос» — «Чорноморець» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»

«Рух» — «Ворскла» 19:00 YouTube-канал УПЛ ТБ, «Суспільне. Спорт», «Спорт 1»

Становище команд:

1. «Шахтар» — 4 очки (2 матчі);

2. «Динамо» — 3 (1);

3. «Полісся» — 3 (1);

4. «Чорноморець» — 3 (1);

5. «Рух» — 3 (1);

6. «Олександрія» — 3 (1);

7. «Колос» — 1 (1);

8. «Оболонь» — 1 (1);

9. «Верес» — 1 (2);

10. «Ворскла» — 0 (0);

11. «Дніпро-1» — 0 (0);

12. «Зоря» — 0 (1);

13. «Металіст 1925» — 0 (1);

14. «Кривбас» — 0 (1);

15. ЛНЗ — 0 (1);

16. «Минай» — 0 (1).

Бомбардири: по 2 м'ячі — Владислав Ванат («Динамо»), Микола Матвієнко («Шахтар»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі діагноз та терміни повернення воротаря «Дніпра-1» після страшної травми в матчі Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Динамо»

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