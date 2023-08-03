Де дивитися онлайн «Оболонь» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч 2-го туру чемпіонату України
У п'ятницю, 4 серпня, продовжиться ігрова програма 2-го туру чемпіонату України з футболу, в рамках якого чинний чемпіон країни донецький «Шахтар» сенсаційно втратив очки у поєдинку з рівненським «Вересом» (1:1).
Київське «Динамо», яке розгромило у стартовому турі закарпатський «Минай» (4:1) та втратило через дискваліфікацію за вилучення центрального захисника Попова, зіграє зі столичною «Оболонню». Поєдинок мав пройти на день пізніше, у суботу, але був перенесений за взаємною домовленістю сторін.
Букмекери в майбутньому матчі бачать явним фаворитом динамівців. Наприклад, аналітики VBET ставки на перемогу підопічних Мірчі Луческу приймають із коефіцієнтом 1,27, на нічию — 6,20, на успіх хлопців Валерія Іващенка — 11,00.
Продовжиться тур у суботу, 5 серпня. Новачок прем'єр-ліги ЛНЗ спробує здобути дебютну перемогу в елітному дивізіоні, зігравши в гостях із закарпатським «Минаєм», а «Олександрія» прийме на своєму полі харківський «Металіст 1925», який мінімально поступився у стартовому турі донецькому «Шахтарю».
Завершиться програма ігрового дня у неділю, 6 серпня. «Дніпро-1» після вильоту з Ліги чемпіонів прийме в Ужгороді житомирське «Полісся» (ювілейний, 50-й, гол в УПЛ може забити Артем Довбик), «Зоря» спробує у Києві відібрати очки у «Кривбаса», «Чорноморець» докладе всіх зусиль, щоб у виїзному поєдинку з «Колосом» продовжити свою переможну серію, а «Ворскла» після візиту до Грузії на поєдинок-відповідь кваліфікації Ліги конференцій з «Ділою» приїде до Львова в гості до «Руха».
Чемпіонат України. 2-й тур
4 серпня (п'ятниця)
«Оболонь» — «Динамо» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»
5 серпня (субота)
«Минай» — ЛНЗ 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»
«Олександрія» — «Металіст 1925» 19:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»
6 серпня (неділя)
«Дніпро-1» — «Полісся» 15:00 УНІАН
«Зоря» — «Кривбас» 17:00 УНІАН
«Колос» — «Чорноморець» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»
«Рух» — «Ворскла» 19:00 YouTube-канал УПЛ ТБ, «Суспільне. Спорт», «Спорт 1»
Становище команд:
1. «Шахтар» — 4 очки (2 матчі);
2. «Динамо» — 3 (1);
3. «Полісся» — 3 (1);
4. «Чорноморець» — 3 (1);
5. «Рух» — 3 (1);
6. «Олександрія» — 3 (1);
7. «Колос» — 1 (1);
8. «Оболонь» — 1 (1);
9. «Верес» — 1 (2);
10. «Ворскла» — 0 (0);
11. «Дніпро-1» — 0 (0);
12. «Зоря» — 0 (1);
13. «Металіст 1925» — 0 (1);
14. «Кривбас» — 0 (1);
15. ЛНЗ — 0 (1);
16. «Минай» — 0 (1).
Бомбардири: по 2 м'ячі — Владислав Ванат («Динамо»), Микола Матвієнко («Шахтар»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі діагноз та терміни повернення воротаря «Дніпра-1» після страшної травми в матчі Ліги чемпіонів.
Фото ФК «Динамо»51