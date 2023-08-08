Де дивитись у прямому ефірі «Славія» — «Дніпро-1»: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч Ліги Європи

У четвер, 10 серпня, «Дніпро-1», який припинив виступи в Лізі чемпіонів, на «Едем Арені» у Празі проведе перший матч 3-го відбірного раунду Ліги Європи проти чеської «Славії» (арбітр — 33-річний Лоренс Віссер із Бельгії).

Якщо «Дніпро-1», що продав у «Жирону» лідера своїх атак Артема Довбика, за свою коротку історію не перетинався з представниками Чехії у єврокубках, то «Славія» двічі вилітала із кваліфікації Ліги чемпіонів від українських команд. 2000-го пражани програли за сумою двох зустрічей «Шахтарю» (1:0 — у гостях та 0:2 — у додатковий час вдома), а у 2018-му капітулювали перед «Динамо» (1:1 — у Празі та 0:2 — в Києві).

У майбутній зустрічі букмекери вбачають явним фаворитом віцечемпіона Чехії. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Славії» приймає з коефіцієнтом 1,40, на мирний результат поєдинку — 4,60, на виграш команди Олександра Кучера — 7,20.

У прямій трансляції на території України поєдинок «Славія» — «Дніпро-1» (початок — о 20:00) покажуть телеканал УНІАН та YouTube-канал Football Hub.

Ліга Європи. 3-й відбірний раунд. Перший матч

10 серпня (четвер)

«Славія» — «Дніпро-1» 20:00 УНІАН, YouTube-канал Football Hub

Зустріч у відповідь суперників відбудеться 17 серпня в словацькому Кошице. Нагадаємо, що у разі успішного проходження чеського бар'єра «Дніпро-1» у раунді плей-оф Ліги Європи зіграє 24 та 31 серпня з… луганською «Зорею», а в разі невдачі зустрінеться в останньому відбірному раунді Ліги конференцій (у ці ж дні) з найсильнішим у протистоянні польського «Леха» та словацького «Спартака».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що голкіпер «Дніпра-1» Євген Волинець вибув з ладу через травму голови, яку отримав у матчі з «Панатінаїкосом».

Фото СК «Дніпро-1»

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