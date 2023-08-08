Смачна закуска з огірків з кетчупом на зиму: минулого року з’їли сім’єю 30 банок (відео)

Триває сезон заготовок на зиму. В мережі з'являється безліч рецептів, як зробити закуски, варення, компоти та інші закрутки з улюблених овочів та фруктів.

Так, автори YouTube-каналу «Смачна їжа» запропонували приготувати чудову закуску з огірків у двох видах кетчупу.

Вона виходить дуже смачною, у ніжному кисло-солодкому соусі, з легкою пікантністю. Рецепт приготування дуже простий, не вимагає багато часу та сил, що є однією з переваг.

Інгредієнти:

Огірки — 1,5 кг;

Вода очищена — 70 мл;

Олія соняшникова — 125 мл;

Сіль — 0,75 ст.

Цукровий пісок — 90 г;

Оцет 9% - 50 мл;

Кетчуп Ніжний — 125 г;

Кетчуп Чилі — 125 г;

Часник — 5 зубчиків.

Приготування:

У каструлю налити необхідну за рецептом кількість очищеної води. Додати оцет, цукровий пісок, сіль та олію.

Далі в каструлю додати два види кетчупу — ніжний та чилі.

Ретельно перемішати й на якийсь час відставити приготований маринад убік.

Огірки добре вимити у прохолодній воді, насухо витерти та нарізати брусочками.

Нарізані огірки відправити у каструлю з маринадом. Добре перемішати, щоб усі огірочки були в маринаді.

Поставити каструлю на плиту та нагріти вміст, накривши кришкою.

Варити огірки 25 хвилин.

Через 25 хвилин огірки помітно змінили свій колір, а у каструлі стало дуже багато маринаду.

Відправити в каструлю подрібнений часник, перемішати та варити ще 10 хвилин.

Через 10 хвилин розкласти закуску у простерилізовані банки. Відразу ж закрити їх кришками.

Банки перевернути, закутати та залишити остигати.

«Такі огірочки будуть просто чудовим доповненням до улюбленого гарніру. І на святковому столі закуска може зайняти найпочесніше місце. Минулого року з'їли сім'єю 30 банок», — зазначає кулінарка.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт рулету з баклажанів від експертки програми «Все буде добре» Тетяни Литвинової, який можна приготувати заздалегідь, а запекти перед подачею на стіл.

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