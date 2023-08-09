Гол футболіста збірної України наблизив його клуб до групи Ліги чемпіонів (відео)

27-річний півзахисник збірної України Владислав Кочергін знову відзначився забитим м'ячем у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Уродженець Одеси відкрив рахунок у першому поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду, в якому польський «Ракув» приймав на своєму полі кіпрський «Аріс», що був розгромлений київським Динамо на зборі в Австрії (0:4). Наш співвітчизник вдало замкнув дальню стійку після швидкої контратаки та прострілу з правого флангу. Це вже другий м'яч Кочергіна в нинішній кваліфікації Ліги чемпіонів — раніше він відзначився в поєдинку другого раунду відбору проти естонської «Флори».

Tudor genialnie! Poszedł po swoje, a potem to już miodzio! #RCZARI pic.twitter.com/9qMkksWY54 - Ekstraklasowiec (@ekstraklasowiec) August 8, 2023

Після перерви господарям вдалося подвоїти свою перевагу, але «Аріс» забив гол престижу та скоротив відставання. Таким чином, перед поєдинком-відповіддю, який пройде наступного тижня в Лімасолі, у чемпіона Польщі мінімальна перевага над своїм суперником. Переможець цього протистояння зіграє в раунді плей-оф за право потрапити до групового турніру з сильнішим у парі «Копенгаген» (Данія) — «Спарта» (Чехія).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Безус із першим у кар'єрі хет-триком став героєм матчу Ліги конференцій.

Фото ФК «Ракув»

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