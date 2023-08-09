Київ прийме дитячий фестиваль «Чорноморські ігри» замість окупованого Скадовська

Цього року 19-й Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські Ігри», переможницею якого у 2021 році стала 13-річна Софія Самолюк, яка відмовилася в Італії виступати на одній сцені з росіянами, відбудеться у Києві.

Як повідомляють організатори, захід відбуватиметься у столиці 11−13 серпня за підтримки Українського Культурного Фонду. Перенесення фестивалю зі Скадовська, де він постійно проводився, пов`язане з тимчасовою окупацією цього міста на Херсонщині.

Участь у фестивалі безкоштовна, спробувати свої сили на конкурсі можуть діти з родин з різними фінансовими можливостями. На участь у вокальному конкурсі було подано 517 заявок, які надійшли з 25-ти областей України та 12 країн світу, в які виїхали юні українці. Два етапи прослуховування відбувалися у режимі онлайн, до полуфіналу були відібрані 68 дітей.

Окрім конкурсів, учасники фестивалю зможуть послухати виступи відомих українських виконавців. Це — ENLEO, Demchuk, KRYLATA, Маша Кондратенко, Probass ∆ Hardi, TVORCHI, СОЛОХА, ANTON VELBOI, Анна Трінчер, М’ЯТА та ХАС, POSITIFF, КOLA, MamaRika, Zlata OGNEVICH, SHUMEI, СНЕЕV, TARABAROVA, Олександр Пономарьов, Jerry Heil, ROXOLANA, KARTA SVITU, Kazka, гурт «Антитіла».

На захід приїдуть й переможці та лауреати фестивалю років: NK, DZIDZIO, Tiна Кароль, DOROFEEVA, TAYANNA, DIMARIA, SONIKA, Софія Самолюк, Darisha, Олена Усенко, MASHA DANILOVA, Alena Omargalieva.

Для митців з Херсонщини, частина якої перебуває під окупацією, а частина зазнає постійних обстрілів, влаштують спеціальний творчий хаб.

Нагадаємо, що цього літа на міжнародному фестивалі Cannes Lions проєкт Wikitruth від «Українського Свідка» отримав «Бронзового лева».

Фото зі сторінки організаторів

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