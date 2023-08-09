«Мені хотілося продовжити»: Позитив розказав про розрив з Надею Дорофєєвою

Український співак, колишній соліст групи «Время и Стекло» Позитив (справжнє ім’я Олексій Завгородній), який розповів про своє нове кохання, відверто зізнався, чому розпався гурт та що подарував співачці Наді Дорофєєвій на весілля. Олексій розказав проєкту «Олега френди», що він повністю зосередився на власній сольній кар’єрі. Хоча майже щодня отримує пропозиції про новий дует.

«Кожен день хтось з артистів може подзвонити і сказати: «Давай щось такого плану зробимо з тобою», — сказав Позитив. — Але я кажу: «Ні, досить, я зараз про себе, про свою індивідуальність, мені хочеться більше сольних пісень, хочеться більше власного репертуару не дуетного, не тріо. Якщо буде щось суперкруте, треба буде дівчина, або пацанська пісня, то вона буде, але я притримаю це на пізніше».

Артист розповів свою історію розриву з Надею Дорофєєвою.

«Ми з Надею завжди говорили про те, що наш гурт не на все життя, — згадує Олексій. — Ми розуміли, що як артисти і як особистості будемо рости далі і захочемо робити щось нове і для себе цікаве. „Время и Стекло“ — це був як для трамплінчик для нас. Особисто я ще відчував, що проект може ще бути, що немає кризи жанру, можна було щось придумати. Хотілося б мені продовжити, але ми зібралися разом, і Надя сказала, що хоче розвиватися далі».

На весілля до Наді Дорофєєвої та Міши Кацуріна, яке відбулося таємно, Позитив не завітав, хоча і був запрошений.

«Я не встиг до Наді на весілля, але мене запросили, — каже співак. — Я привітав їх відео».

Артист зізнався, як тримає себе у формі.

«Я не займаюся зараз спортом, — каже Олексій. — Намагаюся поменше їсти хліба. Але якщо йду їсти фасфуд — я ні в чому собі не відмовляю, але у мене є дні хижої дієти, коли їм тільки м'ясо (окрім свинини), рибку, зелень і все».

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» зірка серіалу «Козаки. Абсолютно брехлива історія» розказав про пережите під час війни.

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