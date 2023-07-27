Холодний суп із томатами та запеченим болгарським перцем: подавати зі свіжим хлібом із хрусткою скоринкою
Літо триває, а це означає, що потрібно встигнути приготувати сезонні страви, які в іншу пору року неактуальні. Наприклад, холодні супи. Вони ситні й водночас легкі. Та й готуються, як правило, досить швидко.
Смак липневих і серпневих овочевих страв, як зазначають відомі кухарі, особливий, адже помідори в цей час мають солодкість, та й перець має насичений смак.
Рецептом холодного супу з томатами та запеченим болгарським перцем поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше радила приготувати смачний домашній сир із магазинного молока.
- Цей літній суп дуже ароматний і смачний, — каже Елла Іванова. — А який гарний на вигляд! Рецепт такий.
Холодний літній суп
- 1 запечений очищений від шкірки болгарський перець
- 2−3 очищених від шкірки помідори
- Огірок (очищений)
- Сіль
- Перець
- Часник
- Маленький перчик чилі (за бажанням)
- Кілька крапель бальзаміну
- Оливкова олія
- Базилік
Я для смаку додала сливу. Вийшло дуже смачно і яскраво.
Усі інгредієнти збити в блендері. Подавати суп охолодженим! Перед подачею за бажанням можна процідити. Дуже смачно їсти зі свіжим хлібом із хрусткою скоринкою.
Смачного!
Нагадаємо рецепт смузі з малини та чорної смородини.
Фото з альбому Елли Іванової28