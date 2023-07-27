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Холодний суп із томатами та запеченим болгарським перцем: подавати зі свіжим хлібом із хрусткою скоринкою

22:30 29 липня 2023
Холодний суп з томатами та запеченим болгарським перцем

Літо триває, а це означає, що потрібно встигнути приготувати сезонні страви, які в іншу пору року неактуальні. Наприклад, холодні супи. Вони ситні й водночас легкі. Та й готуються, як правило, досить швидко.

Смак липневих і серпневих овочевих страв, як зазначають відомі кухарі, особливий, адже помідори в цей час мають солодкість, та й перець має насичений смак.

Рецептом холодного супу з томатами та запеченим болгарським перцем поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше радила приготувати смачний домашній сир із магазинного молока.

- Цей літній суп дуже ароматний і смачний, — каже Елла Іванова. — А який гарний на вигляд! Рецепт такий.

Холодний літній суп

  • 1 запечений очищений від шкірки болгарський перець
  • 2−3 очищених від шкірки помідори
  • Огірок (очищений)
  • Сіль
  • Перець
  • Часник
  • Маленький перчик чилі (за бажанням)
  • Кілька крапель бальзаміну
  • Оливкова олія
  • Базилік

Я для смаку додала сливу. Вийшло дуже смачно і яскраво.

Усі інгредієнти збити в блендері. Подавати суп охолодженим! Перед подачею за бажанням можна процідити. Дуже смачно їсти зі свіжим хлібом із хрусткою скоринкою.

Смачного!

Нагадаємо рецепт смузі з малини та чорної смородини.

Фото з альбому Елли Іванової

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