Військовий експерт про справу Шаповалова: «Соромно за некомпетентну прокуратуру»

Колишній заступник міністра оборони Вячеслав Шаповалов, не встигнувши опинитися під домашнім арештом, знову потрапив під варту. Про це пише в соцмережах військовий експерт Кирило Сазонов.

«Мабуть, хтось насолоджується цим, дивлячись з-за рогу», — припускає він.

Сазонов зазначає, що доказова база слідства, на його переконання, слабка, а рівень професіоналізму прокурорів залишає бажати кращого.

«Шаповалова підозрюють у тому, що він нібито закупив для ЗСУ неякісні броники та інше. Як мені розповіли люди, які чули вчора виступ прокурорів, вони знайшли у договорі МО з постачальником пункт, у якому було написано, що мають бути поставлені „плитоноски 4 класу, плити“. Тобто нібито хитрий Шаповалов спеціально написав це через кому — плитоноски високого класу, а плити — які завгодно», — зазначає Сазонов.

Крім того, Шаповалову ставлять у провину те, що бронежилети були поставлені в розібраному вигляді, а не в модулі.

«Це було б смішно, якби не було так соромно за нашу некомпетентну прокуратуру, яка не має уявлення, що бронежилети завжди і скрізь постачаються тільки в розібраному вигляді. І судді це з апетитом проковтнули, не бажаючи вникати у деталі. З нетерпінням чекаю, коли прокурори почнуть навчати військових воювати», — додає Сазонов.

Нагадаємо, що Вячеславу Шаповалову інкримінують перешкоджання Збройним Силам України в особливий період. Про це Шаповалов пише у відкритому листі до президента України Володимира Зеленського:

«Так званими доказами моєї вини є те, що Департамент державних закупівель Міноборони підписав кілька контрактів на постачання шоломів, бронежилетів та взуття для нашої армії, частина яких виявилася неналежної якості. При цьому ці контракти підписував не я, а продукція, яка була визнана неякісною, відразу замінювалася постачальниками на вимогу Міноборони».

У листі, що цитується, Шаповалов наполягає на своїй невинуватості і заявляє про те, що його переслідування має всі ознаки політичного.

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