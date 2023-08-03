10 серпня 2023

Нещодавно зоологи з Університету Сан-Франциско-де-Кіто та Національного інституту біорізноманіття Еквадору відкрили раніше невідомий вид річкової жаби. Амфібія з блідо-рожевими очима та чорно-золотистими пальцями була знайдена у густому тропічному лісі. За словами дослідників, вигляд вона має зовсім потойбічний, ніби щойно прибула із фентезійного всесвіту, наприклад, із Середзем'я Джона Толкіна. Тому назвали тварину на честь автора «Володаря кілець».

Вчені описали вигляд Hyloscirtus tolkieni у журналі ZooKeys. Це істота з дивовижними кольорами тіла: сірувато-зелена спина вкрита світлішими цятками, а також чорними та жовтими плямами. Горло, черевце, боки та внутрішній бік ніг золотисто-жовті з широкими чорними смугами та плямами. Пальці теж вкриті золотими та чорними цятками. А очі — пудрово-рожеві з чорними райдужками. Від родичів жаба відрізняється і розмірами — доросла самка сягає 6,5 сантиметра.

«Протягом кількох тижнів ми досліджували різні райони національного парку, пройшовши від пасовищ парамо на висоті 3100 метрів до лісів на висоті 1000 м. Ми знайшли єдину особливість нового виду жаби, яка здалася нам вражаючою через її забарвлення та великий розмір», — розповів Хуан Карлос Санчес Нівісела, науковий співробітник музею зоології в Університеті Сан-Франциско де Кіто.

Як і споріднені види, ця жаба живе у чистій воді річок і струмків високо в Андах. Ікринки вона відкладає біля скель на порогах, де вони й дозрівають, а сама воліє ховатись у пишній рослинності на берегах.

Активно досліджувати цей регіон Еквадору почали з 2020 року, коли до екосистем тропічних Анд регулярно почали відправляти наукові експедиції. Це призвело до відкриття множини раніше невідомих видів. Серед них не лише тварини, а й гриби та рослини.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.