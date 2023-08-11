Шість голів у трьох матчах: українець Безус знову став героєм єврокубкового поєдинку (відео)

Якщо українські клуби невдало провели напередодні перші поєдинки 3-го відбірного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій («Дніпро-1″ розгромлений на полі „Славії“ — 0:3, а „Динамо“ програло в Салоніках» Арісу" - 0:1), то наші легіонери допомогли своїм командам відсвяткувати перемоги

Кандидат до збірної України Роман Безус знову став героєм єврокубкового поєдинку у складі кіпрської «Омонії». 32-річний півзахисник, який забив п'ять (!) м'ячів у ворота «Габали» з Азербайджану (три — у першій зустрічі та два — у матчі-відповіді), став автором переможного голу острів'ян у домашньому поєдинку Ліги конференцій проти данського «Мідтьюлланда». На 38-й хвилині ексгравець «Ворскли», «Динамо» та «Дніпра» перехопив біля чужого штрафного майданчика передачу суперника, обіграв опонента та спрямував м'яч у сітку — 1:0.

Нарешті порадував уболівальників бельгійського «Брюгге» форвард збірної України Роман Яремчук, який на 77-й хвилині домашньої зустрічі з «Акурейрі» класним ударом з льоту підбив підсумок розгрому ісландців — 5:1. Це перший з 19 жовтня минулого року гол нападника за бельгійський клуб.

Ще в одному розгромі суперника взяв участь український воротар «Шерифа» Максим Коваль. У домашній зустрічі команда з Тирасполя, не зважаючи на результативну помилку свого голкіпера, знищила білоруський БАТЕ — 5:1.

Зустрічі у відповідь відбору Ліги Європи та Ліги конференцій відбудуться 17 серпня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Владислава Кочергіна допоміг «Ракуву» відсвяткувати перемогу в матчі відбору Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Омонія»

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