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Клуб споживачів

Як по листю томатів визначити, чого їм не вистачає, і що потрібно зробити городнику

18:58 11 серпня 2023
Томати

Городники можуть отримати «підказку» від томатів, які своїм листям «просигналізують» про те, що з ними не все добре. Досвідчені городники радять у випадку пожовтіння листя підживлювати рослини засобом, зробленим з додаванням сметани.

Про те, що може означати зміна забарвлення листя у томатів, та як цьому зарадити, пишуть автори ресурсу «Дача. Сад та город».

Мало фосфору

  • Листя та стебло можуть стати фіолетовими;
  • Підгодувати суперфосфатом.

Мало калію

  • Листя загортається всередину трубочкою, а старе листя жовтіє;
  • Підживити сульфат калієм чи золою.

Мало азоту

  • У томатів згоряють края листів, жовтіють. Рослини витягуються, листя дрібнішає, набуває світло-зеленого забарвлення, стебло стає м'яким;
  • Підгодувати сечовиною або настоєм кропиви (акуратно — при надлишку буде жирування).

Мало заліза

  • Висвітлення листових пластин до кінчиків молодого листя. При цьому прожилки світлішають, залишаючись зеленими лише з обох боків;
  • Позакореневе підживлення залізним купоросом.

Мало кальцію

  • Листя стискається. На плодах з'являється вершинна гниль;
  • Обробити кальцієвою селітрою або кальцію хлоридом по листу.

Дуже жарко

  • Листя скручується в трубочку.

Залили
Листя сохне і відпадає, гниє коріння.

Раніше досвідчений біолог поділився рецептом підживлення для огірків, яке допоможе при зневодненні кущів та пожовтінні листя.

Фото Pixabay

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