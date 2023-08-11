Як по листю томатів визначити, чого їм не вистачає, і що потрібно зробити городнику
Городники можуть отримати «підказку» від томатів, які своїм листям «просигналізують» про те, що з ними не все добре. Досвідчені городники радять у випадку пожовтіння листя підживлювати рослини засобом, зробленим з додаванням сметани.
Про те, що може означати зміна забарвлення листя у томатів, та як цьому зарадити, пишуть автори ресурсу «Дача. Сад та город».
Мало фосфору
- Листя та стебло можуть стати фіолетовими;
- Підгодувати суперфосфатом.
Мало калію
- Листя загортається всередину трубочкою, а старе листя жовтіє;
- Підживити сульфат калієм чи золою.
Мало азоту
- У томатів згоряють края листів, жовтіють. Рослини витягуються, листя дрібнішає, набуває світло-зеленого забарвлення, стебло стає м'яким;
- Підгодувати сечовиною або настоєм кропиви (акуратно — при надлишку буде жирування).
Мало заліза
- Висвітлення листових пластин до кінчиків молодого листя. При цьому прожилки світлішають, залишаючись зеленими лише з обох боків;
- Позакореневе підживлення залізним купоросом.
Мало кальцію
- Листя стискається. На плодах з'являється вершинна гниль;
- Обробити кальцієвою селітрою або кальцію хлоридом по листу.
Дуже жарко
- Листя скручується в трубочку.
Залили
Листя сохне і відпадає, гниє коріння.
Раніше досвідчений біолог поділився рецептом підживлення для огірків, яке допоможе при зневодненні кущів та пожовтінні листя.
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