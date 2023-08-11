Як по листю томатів визначити, чого їм не вистачає, і що потрібно зробити городнику

Городники можуть отримати «підказку» від томатів, які своїм листям «просигналізують» про те, що з ними не все добре. Досвідчені городники радять у випадку пожовтіння листя підживлювати рослини засобом, зробленим з додаванням сметани.

Про те, що може означати зміна забарвлення листя у томатів, та як цьому зарадити, пишуть автори ресурсу «Дача. Сад та город».

Мало фосфору

Листя та стебло можуть стати фіолетовими;

Підгодувати суперфосфатом.

Мало калію

Листя загортається всередину трубочкою, а старе листя жовтіє;

Підживити сульфат калієм чи золою.

Мало азоту

У томатів згоряють края листів, жовтіють. Рослини витягуються, листя дрібнішає, набуває світло-зеленого забарвлення, стебло стає м'яким;

Підгодувати сечовиною або настоєм кропиви (акуратно — при надлишку буде жирування).

Мало заліза

Висвітлення листових пластин до кінчиків молодого листя. При цьому прожилки світлішають, залишаючись зеленими лише з обох боків;

Позакореневе підживлення залізним купоросом.

Мало кальцію

Листя стискається. На плодах з'являється вершинна гниль;

Обробити кальцієвою селітрою або кальцію хлоридом по листу.

Дуже жарко

Листя скручується в трубочку.

Залили

Листя сохне і відпадає, гниє коріння.

Раніше досвідчений біолог поділився рецептом підживлення для огірків, яке допоможе при зневодненні кущів та пожовтінні листя.

Фото Pixabay



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