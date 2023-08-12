М'який сир із йогурту та сметани: смачнішого не буває
М'який сир відомих брендів — задоволення не з дешевих. Маленька баночка такого сиру (який, наприклад, використовується для приготування повітряного сирного суфле від Ольги Мартиновської), коштує досить дорого. Але виявляється, приготувати його можна і в домашніх умовах. Причому це зовсім не складно.
Ідеєю приготування ласощів поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Цей м'який сир не лише смачний, він без консервантів, стабілізаторів, барвників, а це дуже важливо для здоров'я, — каже Елла Іванова. — Слід використовувати якісні, свіжі інгредієнти. Впевнена, що приготувавши цей сир одного разу, робитимете це потім постійно.
М'який сир із йогурту та сметани
- 400 г сметани 21%
- 300 г жирного йогурту
- 1 чайна ложка лимонного соку
- Сіль — щіпка
Приготуємо друшляк, миску, марлю. Марлю треба згорнути у 4−5 шарів.
У ємності з'єднуємо сметану, йогурт. Додаємо лимонний сік та сіль. Добре розмішуємо. Виливаємо в марлю, поміщену в друшляк над мискою.
Після того, як перша рідина стекла, марлю зав'язуємо і поміщаємо на неї гніт. Наприклад, пачку масла. Ставимо у прохолодне місце на добу. Через 24 години сир готовий!
Використовуйте його для бутербродів та десертів з ягодами та фруктами. Можна ним доповнити і борщ — дуже смачно.
І смачного!
Раніше рецептом сливового зефіру з волоськими горіхами поділилася львівська кондитерка Наталія Берладін.
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