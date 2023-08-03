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Сливовий зефір з волоським горіхом: неперевершений рецепт від львівської кондитерки Наталі Берладин

22:31 9 серпня 2023
зефір

Зефір зі смаками фруктів та ягід — це неймовірно смачно. Тож варто скористатися рецептом відомої львівської кондитерки Наталі Берладин, яка пропонує читачам «ФАКТІВ» приготувати сливовий зефір із волоським горіхом.

— Дуже смачне та вдале поєднання — слива та волоський горіх, — говорить Наталя Берладин. — Цей зефір має кислинку, яка гармонійно доповнюється смаком підсмажених горіхів.

Наталя Берладин: «Сливовий зефір з горіхом дуже смачний»

Сливовий зефір із волоським горіхом

Для сиропу

100 г сливового пюре

100 г яблучного пюре

50 г води

6 г агару

200 г цукру + 30 г глюкози

Меренга

70 г білка

70 г цукру

1−2 г лимонної кислоти

В сотейник кладемо пюре, воду, агар, розмішуємо та додаємо цукор, глюкозу.

Варимо сироп на середньому вогні. Коли почне кипіти, варимо ще чотири хвилини.

Меренгу збиваємо до густого піка.

Готовий сироп вливаємо тонкою цівкою в меренгу по стінці чаші та після того, як влили сироп, збиваємо масу ще близько двох хвилин.

Відсаджуємо зефір та зверху посипаємо підсмаженим волоським горіхом.

Стабілізація триває від 24 до 48 годин при кімнатній температурі.

Припудрюємо цукровою пудрою та склеюємо дві половинки.

Зберігаємо при кімнатній температурі 2 тижні.

Смачного!

Раніше простим рецептом ніжного полуничного зефіру з лимоном, поділилася відома українська кондитерка Ліза Глінська.

Читайте також: Домашнє морозиво лише з трьох інгредієнтів: легкий рецепт від кондитерки Наталі Берладин

Фото з альбому Наталі Берладин

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