Місто йде під воду: у російському Уссурійську прорвало дамбу (відео)

Після нещодавнього стихійного лиха у Сочі у місті Уссурійськ (Приморський край рф) через сильні опади прорвало дамбу. Тепер місто йде під воду.

Про це повідомила місцева влада.

Повідомляється, що в п'ятницю, 11 серпня, в Уссурійську випало 117 міліметрів опадів, за місячної норми 120−130 міліметрів.

Після сильних дощів прорвало дамбу, яка захищала місто від паводка. Зазначається, що гребля не витримала напору води і впала.

У мережі показали кадри, як місто поступово йде під воду. Там залило вулиці, дороги, будинки та квартири, зносить мости. Жителі пересуваються на човнах, а машини буквально плавають вулицями. За попередніми даними, 11 сіл округу відрізані від світу.

За повідомленнями російської влада, за ніч з Уссурійська евакуювали 200 осіб.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена. Наразі встановити точну кількість жертв внаслідок терористичного акту неможливо через окупацію частини півдня України. На думку експертів, після терористичного акту ворогів відбудувати Каховську ГЕС буде неможливо. Але уряд вже затвердив експериментальний проєкт з відбудови станції.

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