У Калінінградській області розбився російський винищувач, екіпаж загинув

Після заколоту «вагнерівців», які знищили сім гелікоптерів і літаків, в армії РФ поменшало ще на один військовий борт. Так, у суботу, 12 серпня, в Калінінградській області росії при виконанні навчально-тренувального польоту розбився бойовий винищувач Су-30. Про катастрофу повідомила прес-служба Західного військового округу. За даними відомства, екіпаж загинув.

Стверджується, що літак виконував учбово-тренувальний політ. Боєкомплекту на борту не було. Винищувач упав у безлюдній місцевості.

За попередніми даними, причиною катастрофи стала технічна несправність.

Су-30 є багатоцільовим винищувачем покоління «4+». Літак розроблений ОКБ Сухого та серійно випускається на Іркутському авіазаводі корпорації «Іркут».

У жовтні минулого року в Іркутську розбився такий самий Су-30. Причому він упав на дерев'яний житловий будинок. Обидва пілоти загинули.

Додамо, що в тому ж жовтні в Єйську на житловий будинок впав винищувач Су-34. В результаті загинуло 13 людей, у тому числі троє дітей. Ще 19 жителів Єйська зазнали поранень.

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