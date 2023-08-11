- 08:54 Козерогам — приємні сюрпризи, Ракам — позитивні емоції, Овнам — зміни на краще: гороскоп на день Веселого Дракона 14 серпня
- 08:27 Ворог вночі атакував Україну з повітря: удари завдано по Одесі і Запоріжжю
- 07:40 Виплати у вересні: в Кабміні розповіли, хто отримає додатково до пенсії 700 грн
- 07:26 Шарлотта схожа на Меган, а Джордж — вилитий брат Діани: як виглядатимуть діти Кейт Міддлтон у майбутньому
- 13.08 22:31 М'який сир із йогурту та сметани: смачнішого не буває
- 13.08 22:00 «В моєму житті не раз були випадки, коли без втручання сил небесних не обійшлося», — SHADU
- 13.08 21:29 Обробіть не спиртовим антисептиком: лікарка про травматизацію родимок
- 13.08 21:15 Зіркове кохання: Рамі Малек та Емма Коррін підтвердили чутки про свій роман
- 13.08 21:00 Освячення зелених оберегів, меду, маку, води та криниць: давні традиції Першого Спасу
- 13.08 20:44 Росіяни ймовірно використовують ракети з Північної Кореї
- 13.08 20:33 «Ми повинні були набагато раніше поставити в Україну бойові танки й БМП», — німецький експерт
- 13.08 20:15 Кольорова сіль з трав і квітів: додайте до свого меню екзотики
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1984
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 54×76 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
І настав той довгоочікуваний день, коли в центрі стародавнього міста з'явився Месія.
І всі городяни попрямували до нього зі своїми проблемами та проханнями.
Сліпі, наприклад, поскаржилися йому, що нічого не бачать. І тоді Месія, поклавши руки на голову кожного з них, повернув їм зір.
Глухі та німі з сумом розповіли, як важко їм доводиться жити, не маючи можливості чути і говорити. І їм Месія допоміг також. Втім, як і горбунам, що прийшли до нього з проханням випрямити їхні спини.
І лише дурні зберегли свою дурість, так і не побажавши попросити Месію про те, щоб він допоміг їм стати розумними.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 752 мм