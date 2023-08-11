14 серпня 2023

І настав той довгоочікуваний день, коли в центрі стародавнього міста з'явився Месія.

І всі городяни попрямували до нього зі своїми проблемами та проханнями.

Сліпі, наприклад, поскаржилися йому, що нічого не бачать. І тоді Месія, поклавши руки на голову кожного з них, повернув їм зір.

Глухі та німі з сумом розповіли, як важко їм доводиться жити, не маючи можливості чути і говорити. І їм Месія допоміг також. Втім, як і горбунам, що прийшли до нього з проханням випрямити їхні спини.

І лише дурні зберегли свою дурість, так і не побажавши попросити Месію про те, щоб він допоміг їм стати розумними.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.