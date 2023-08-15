Лавандове варення: неймовірний смак прованської казки

Лавандове варення має вишуканий аромат та смак. Воно ідеально пасує до сирів, вершкового морозива та чорного або зеленого чаю.

Приготувати смаколик можна й у домашніх умовах. І головне, це не так складно, як здається. Варто спробувати — і, можливо, ви захочете зварити й інші різновиди варення.

Рецептом делікатесу зі смаком прованської казки поділилась кулінарка Альона Рубльова, яка раніше пропонувала приготувати персикове варення з паприкою.

- Це варення дуже смачне та ароматне, — говорить Альона Рубльова. — Малина надає йому приємного кольору. Також замість неї можна використати сливу. Ось рецепт. Сподіваюсь, він вам сподобається.

Лавандове варення цукор 1кг

кислота лимонна — чверть чайної ложки

малина — склянка

вода -700 мл

3 столові ложки квіточок лаванди

Готуємо компот з малини без цукру. Виймаємо малину. До рідини додаємо цукор та варимо сироп. Коли закипить, додаємо лимонну кислоту і квіти лаванди, варимо протягом 5 хвилин. Проціжуємо. В підготовлені банки покласти гілочку свіжої лаванди. Вона буде насичувати ароматом сироп.

Смачного!

Всім, кому до вподоби лавандовий аромат, нагадаємо рецепт масла та цукру з лавандою.

Фото з альбому Альони Рубльової

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