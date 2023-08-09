Персикове варення з паприкою: смакує до кави

Смачне варення люблять і дорослі, і діти. Зварити його саме час, адже сезон фруктів у апогеї. Можна обрати класичні рецепти, а можна — інноваційні та нестандартні. Креативний підхід дарує справді яскраві емоції.

Рецептом персикового варення з паприкою з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка Альона Рубльова, яка раніше пропонувала рецепт малинового варення з м’ятою.

- У цьому варенні багата палітра смаків, — говорить Альона Рубльова. — Спробуйте — і впевнитесь у цьому.

Персикове варення з паприкою 1 кг персиків

3 шт. червоної паприки

1 лимон

3 зірочки бадьяну

цукор 0.5 кг

Персики почистити. нарізати дольками, засипати цукром, залишити на голин п ять, щоб пустили сік. Почистити паприку, пропустити через м'ясорубку, додати до персиків і прокип'ятити 10 хвилин, помішуючи, пінку знімати. Забрати варення з вогню, хай повністю охолоне, а персики добре наситяться цукром.

На другий день — з лимона зняти цедру, почистити плід від зернин, прокрутити мякіть на м'ясорубці. Суміш паприки та персиків ще раз прокип'ятити на повільному вогні 10 хвилин. Додати цедру лимона, сік лимона, і зірочки бадьяну — проварити ще 5 хвилин, розлити по банках.

Нагадаємо рецепт ожинового варення з кавою.

Фото з альбому Альони Рубльової

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