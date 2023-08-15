Варення «Бурштинове намисто»: ідеально для прохолодних ранків

Раніше ми публікували рецепт смачного варення з яблук та гарбуза, яке варять тільки восени. А ось рецепт варення з гарбуза та апельсинів — незвичне поєднання смаків. Ці ласощі наші предки дуже любили і цінували за лікувальні якості. Це варення прийде на допомогу в сезон загострення інфекційно-вірусних захворювань, зігріє холодною зимою і збагатить організм вітамінами ранньою весною, зазначає кулінарка Тетяна Демченко.

Інгредієнти: Гарбуз — 1 кг

Апельсин — 1 шт.

Лимон — ½ шт.

Цукор — ½ кг

Ванільний цукор — 10 г

Кориця — 0.5 ч.л.

Мускатний горіх — 0.5 ч.л.

Сумах мелений — 1 ч.л. (замість нього можна додати трохи лимонної кислоти)

Приготування:

Гарбуз порізати кубиками, з апельсину зняти шкірку і нарізати шматочками. Пів лимона почистити, дрібно нарізати, кісточки і прожилки видалити. Змішати все і додати цукор та спеції.

Варити на слабкому вогні 40 хвилин, постійно помішуючи. Потовкти все в однорідну масу.

І знову проварити 10 хвилин. Розлити по стерильним банкам, закрити стерильними кришками і закутати в ковдру.

Нагадаємо рецепт гарбузових булочок із яблуками.

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