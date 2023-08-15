Варення «Бурштинове намисто»: ідеально для прохолодних ранків
Раніше ми публікували рецепт смачного варення з яблук та гарбуза, яке варять тільки восени. А ось рецепт варення з гарбуза та апельсинів — незвичне поєднання смаків. Ці ласощі наші предки дуже любили і цінували за лікувальні якості. Це варення прийде на допомогу в сезон загострення інфекційно-вірусних захворювань, зігріє холодною зимою і збагатить організм вітамінами ранньою весною, зазначає кулінарка Тетяна Демченко.
Інгредієнти:
- Гарбуз — 1 кг
- Апельсин — 1 шт.
- Лимон — ½ шт.
- Цукор — ½ кг
- Ванільний цукор — 10 г
- Кориця — 0.5 ч.л.
- Мускатний горіх — 0.5 ч.л.
- Сумах мелений — 1 ч.л. (замість нього можна додати трохи лимонної кислоти)
Приготування:
Гарбуз порізати кубиками, з апельсину зняти шкірку і нарізати шматочками. Пів лимона почистити, дрібно нарізати, кісточки і прожилки видалити. Змішати все і додати цукор та спеції.
Варити на слабкому вогні 40 хвилин, постійно помішуючи. Потовкти все в однорідну масу.
І знову проварити 10 хвилин. Розлити по стерильним банкам, закрити стерильними кришками і закутати в ковдру.
Нагадаємо рецепт гарбузових булочок із яблуками.38