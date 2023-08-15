36.68 / 37.38 40.09 / 40.97
Київ: +27
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Варення «Бурштинове намисто»: ідеально для прохолодних ранків

20:15 17 серпня 2023
варення з гарбуза та апельсинів

Раніше ми публікували рецепт смачного варення з яблук та гарбуза, яке варять тільки восени. А ось рецепт варення з гарбуза та апельсинів — незвичне поєднання смаків. Ці ласощі наші предки дуже любили і цінували за лікувальні якості. Це варення прийде на допомогу в сезон загострення інфекційно-вірусних захворювань, зігріє холодною зимою і збагатить організм вітамінами ранньою весною, зазначає кулінарка Тетяна Демченко.

Інгредієнти:

  • Гарбуз — 1 кг
  • Апельсин — 1 шт.
  • Лимон — ½ шт.
  • Цукор — ½ кг
  • Ванільний цукор — 10 г
  • Кориця — 0.5 ч.л.
  • Мускатний горіх — 0.5 ч.л.
  • Сумах мелений — 1 ч.л. (замість нього можна додати трохи лимонної кислоти)

Приготування:

Гарбуз порізати кубиками, з апельсину зняти шкірку і нарізати шматочками. Пів лимона почистити, дрібно нарізати, кісточки і прожилки видалити. Змішати все і додати цукор та спеції.

Варити на слабкому вогні 40 хвилин, постійно помішуючи. Потовкти все в однорідну масу.

І знову проварити 10 хвилин. Розлити по стерильним банкам, закрити стерильними кришками і закутати в ковдру.

Нагадаємо рецепт гарбузових булочок із яблуками.

38

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дантес

«Моя кохана»: колишній чоловік Дорофєєвої освідчився у почуттях

Юрій Горбунов і Катерина Осадча

«Багато талановитих ведучих»: у мережі закликають замінити Юрія Горбунова

Ліза у віночку, березень 2023

З янголятка стала лялечкою: «перевтілення» молодшої доньки Пугачової приємно здивувало шанувальників

Баклажани

Баклажани у паніровці: на смак — як м'ясо

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту