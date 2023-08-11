16 серпня 2023

Цю історію, більше схожу на притчу, я вперше прочитав багато років тому. І з того часу чисто згадував про неї. А нещодавно дізнався, що в рейтингу притч на одному із ізраїльських сайтів вона була визнана однією з найкращих притч. Очевидно, не тільки мене зачепила своєю ця зворушлива історія…

Продавець стояв за прилавком невеликої крамниці й неуважно дивився на вулицю. Раптом дівчинка підійшла до вітрини і буквально застигла перед нею. Коли дитина побачила те, що шукала, її очі заблищали від захоплення. Вона увійшла до магазину і попросила, щоб їй показали намисто з бірюзи.

— Я хочу купити ці намисто для сестри. У вас знайдеться гарне пакування до них? — спитала дівчинка.

Власник лавки недовірливо подивився на дівчинку і поцікавився:

— А ти маєш гроші?

Дівчинка витягла з кишені хустинку, розгорнула її і висипала на прилавок жменю дрібниці. З надією в голосі вона запитала:

— Як ви вважаєте, цього вистачить?

У хустинці було лише кілька десятків дрібних монет. Але дівчисько з натхненням продовжувало:

— Знаєте, я хочу зробити подарунок своїй старшій сестрі. Наша мама давно померла, і з того часу тільки вона піклується про нас. На себе в неї зовсім не залишається часу. Сьогодні вона має день народження і я впевнена, що вона буде щаслива отримати таке намисто. Воно дуже підійде під колір її очей.

Чоловік узяв намисто, пройшов усередину магазину, приніс футляр, поклав у нього бірюзу, обгорнув гарною стрічкою і зав'язав.

- Візьми, — сказав він малечі. — Тільки неси обережно!

Чемно подякувавши господареві крамниці, дівчинка радісно помчала додому.

А ввечері того ж дня поріг магазину переступила вродлива молода дівчина. Власник лавки відразу ж відзначив очевидну її подібність із маленькою відвідувачкою, яка купила намисто. Вона дістала із сумочки і поклала на прилавок знайомий продавцю футляр, потім обгортковий папір та розв'язаний бант.

— Це намисто було куплено тут? Скільки воно коштувало?

— На жаль, але я не можу вам цього сказати, оскільки ціна будь-якого товару в моїй лавці — це завжди конфіденційна угода між мною та покупцем.

Дівчина вигукнула:

— Але в моєї сестри було всього кілька монет… Адже намисто зі справжньої бірюзи? Воно має коштувати дуже дорого. Нам таке не по кишені.

Чоловік підійшов до прилавка, взяв намисто, акуратно відновив упаковку та простягнув подарунок дівчині:

— Вона заплатила за них найвищу ціну. Більше, ніж змогла б заплатити будь-яка інша людина. Вона віддала ВСЕ, ЩО МАЛА…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.