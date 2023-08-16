Відбілювач не допоможе: як відчистити унітаз від вапняного нальоту незвичними інгредієнтами

Миття унітазу — невдячна робота, яка більшості з нас не приносить задоволення.

Але не варто впадати у відчай, тому що деякі звичайні предмети домашнього вжитку можуть легко впоратися навіть з найстійкішими плямами — і вони настільки незвичайні, що процес очищення, безсумнівно, розважить вас. Про це пише NV.

Чому важливо чистити унітаз від нальоту правильно і регулярно

Плями на унітазі або навколо нього можуть бути викликані трьома основними причинами: розмноженням бактерій, жорсткою водою або надто довгою перервою між чищенням. Видалення плям з унітазу може бути особливо важким, якщо довгий час нехтували прибиранням, з часом накопичуються плями, і видалити їх все важче.

Забарвлення часто може відбуватися у важкодоступних місцях унітазу або через проблеми з жорсткою водою, а це означає, що вони регулярно з'являтимуться знову, навіть якщо туалети регулярно чистяться.

Ось чому важливо знати, як правильно чистити унітаз і робити це регулярно.

Золоте правило очищення унітазу від плям

Працівники клінінгових компаній знають «золоте правило» видалення плям на унітазі — використовувати нелужні засоби.

Більшість плям на унітазах з'являються в місцях із жорсткою водою, тому важливо пам'ятати, що відбілювач не працює, і вам потрібно використовувати продукт на основі кислоти, такий як засіб для видалення вапняного нальоту.

Відбілювач не позбавляє вапняного нальоту, але знебарвлює його. Тому плями на унітазі знову швидко з'являються, хоч насправді вони ніколи не зникали.

Як позбутися вапняного нальоту назавжди

Щоб переконатися, що вапняний наліт зник назавжди, професіонали рекомендують використовувати білий оцет, щоб зробити власний потужний, але натуральний засіб для чищення.

Рецепт натурального засобу для чищення унітазу

Засипте содою плями на унітазі і залиште соду на плямах на 15 хвилин, потім залийте все білим оцтом. Це викличе реакцію шипіння, яка активує кислоту і допоможе зруйнувати найстійкіші відкладення вапняного нальоту.

Приблизно через 10 хвилин ретельно вичистіть унітаз губкою.

Після того, як ви це зробите, кілька разів злийте воду, щоб змити все це. Якщо це не допоможе і якісь застарілі сліди все ж таки залишаться, ви можете спробувати лимонний сік, бо кислий розчин може допомогти видалити найстійкіші плями, а також надати приємний запах вашому туалету.

Тим, хто хоче використовувати оцет, щоб позбавитися плям без відтирання, потрібно злити трохи води, а потім додати близько 250 мл білого оцту і залишити на ніч, а вранці змити.

Рецепт порошку для унітазу

Також професійні клінери радять зводити непривабливі коричневі плями в туалеті за допомогою спеціального порошку для туалету, використовуючи лимонну кислоту і соду.

Для цього потрібно взяти дві великі ложки соди, одну велику ложку лимонної кислоти, і додати трохи ефірної олії чайного дерева, оскільки це антибактеріальний засіб. Потрібно змішати всі компоненти і вилити прямо в унітаз. Після цього залишити все на 20 хвилин і потім злити воду. Від плям не залишиться і сліду.

Ще один незвичайний лайфхак для стійких плям — це універсальне рішення у скрутні часи: чашка чаю. Речовини, які містяться в чаї, можуть видалити будь-які плями, а також мають антимікробні властивості. Налийте трохи завареного чаю в унітаз на кілька хвилин або кілька годин у разі серйозності плям, перш ніж чистити його щіткою. Далі просто змийте унітаз, змивши плями.

І, нарешті, ще один трюк, який був популярним в Інтернеті багато років, полягає у використанні Coca-Cola для очищення вашого туалету. Ми всі знаємо, що занадто багато Coca-Cola може бути шкідливим для ваших зубів, але інгредієнти, що стоять за цією проблемою, насправді роблять її чудовим рішенням для очищення туалету. Він може видалити нарости та плями з унітазу.

Налийте банку напою на край унітазу, переконавшись, що він покриває всю чашу, і залиште на кілька годин або на ніч, щоб приступити до очищення. Почистіть унітаз щіткою перед тим, як змити напій. Ваш туалет буде чистим та блискучим.

Нагадаємо, раніше господиням порадили також зробити освіжувач для унітаза з обмилків, які слід скласти у панчоху чи шкарпетку і покласти просто в бачок.

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