Колапс у Миколаєві: у місті зупинилися трамваї та тролейбуси, частково не працюють світлофори

У Миколаєві, який тепер частіше піддається атакам ворога, у середу, 16 серпня, тимчасово не працюють трамваї та тролейбуси.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За його словами, перебої у роботі електротранспорту сталися через аварію на підстанціях. Сталося аварійне відключення від живлення «Миколаївобленерго».

У Центральному та Інгульському районах Миколаєва зупинилися трамваї та тролейбуси. Також там частково не працюють світлофори.

«Проспекти Центральний та Миру, Херсонське шосе, район зоопарку та автовокзалу. Прошу водіїв та пішоходів бути уважними», — уточнив міський голова.

Відстежувати актуальний рух транспорту можна в режимі онлайн з допомогою мобільних додатків Eway та CityBus.

Нагадаємо, що після численних обстрілів енергосистеми України з боку окупантів ситуація зі світлом начебто стабілізувалася. Проте енергетики попереджають, що зима може бути складною через нові атаки ворога. Також у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни намагаються налагодити виробництво ракет, щоб у холодний період знову обстрілювати Україну. Крім того, українців закликають заощаджувати електроенергію у пікові години — з 16:00 до 23:00, оскільки енергетична система та деякі об'єкти ще повністю не відновилися.

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