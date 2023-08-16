36.68 / 37.38 40.09 / 40.97
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Домашня маринована морква: соковита, ароматна, смачна

22:31 17 серпня 2023
маринована морква

Цей рецепт не тільки смачний, а й дуже бюджетний. Адже морква, цибуля і часник коштують набагато дешевше, ніж готова маринована морква на ринку або в магазині.

Готується страва легко і просто. Важливо й те, що, готуючи в домашніх умовах, ви можете бути впевнені в якості та натуральності інгредієнтів.

Рецептом поділилася відомий кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати на зиму овочеве асорті з грибами.

- Морква виходить дуже соковита й ароматна, не надто гостра, — каже Елла Іванова. — За бажання можна додати перець чилі. Обов'язково треба обсмажити на олії цибулю. Вона додасть неповторного смаку. Приготуйте цю страву один раз — і ви захочете її готувати знову і знову.

Маринована морква

  • 300 г моркви
  • 1 зубчик часнику
  • Чорний перець
  • Паприка
  • Коріандр
  • 2 г солі
  • 5 г цукру
  • Олія (за смаком)
  • 1 цибулина
  • 10 г оцту

Моркву очищаємо і натираємо на тертці. Додаємо всі спеції за смаком. Потім — оцет і сіль, і даємо постояти. У цей час цибулю обсмажимо в олії до золотистого кольору й одразу гарячою піджаркою заливаємо моркву.

Добре перемішуємо, викладаємо в судочок. Їсти можна відразу, але через день буде ще смачніше.

Смачного!

Нагадаємо рецепт приготування м'якого сиру з йогурту та сметани.

Фото з альбому Елли Іванової

153

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дантес

«Моя кохана»: колишній чоловік Дорофєєвої освідчився у почуттях

Юрій Горбунов і Катерина Осадча

«Багато талановитих ведучих»: у мережі закликають замінити Юрія Горбунова

Геннадій Герасимчук

З власної волі віддав державі скарб, якому понад 2 тисячі років: древні прикраси переселенець з Маріуполя знайшов на Тернопільщині

Ліза у віночку, березень 2023

З янголятка стала лялечкою: «перевтілення» молодшої доньки Пугачової приємно здивувало шанувальників

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту