Домашня маринована морква: соковита, ароматна, смачна

Цей рецепт не тільки смачний, а й дуже бюджетний. Адже морква, цибуля і часник коштують набагато дешевше, ніж готова маринована морква на ринку або в магазині.

Готується страва легко і просто. Важливо й те, що, готуючи в домашніх умовах, ви можете бути впевнені в якості та натуральності інгредієнтів.

Рецептом поділилася відомий кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати на зиму овочеве асорті з грибами.

- Морква виходить дуже соковита й ароматна, не надто гостра, — каже Елла Іванова. — За бажання можна додати перець чилі. Обов'язково треба обсмажити на олії цибулю. Вона додасть неповторного смаку. Приготуйте цю страву один раз — і ви захочете її готувати знову і знову.

Маринована морква 300 г моркви

1 зубчик часнику

Чорний перець

Паприка

Коріандр

2 г солі

5 г цукру

Олія (за смаком)

1 цибулина

10 г оцту

Моркву очищаємо і натираємо на тертці. Додаємо всі спеції за смаком. Потім — оцет і сіль, і даємо постояти. У цей час цибулю обсмажимо в олії до золотистого кольору й одразу гарячою піджаркою заливаємо моркву.

Добре перемішуємо, викладаємо в судочок. Їсти можна відразу, але через день буде ще смачніше.

Смачного!

Нагадаємо рецепт приготування м'якого сиру з йогурту та сметани.

Фото з альбому Елли Іванової

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