Домашня маринована морква: соковита, ароматна, смачна
Цей рецепт не тільки смачний, а й дуже бюджетний. Адже морква, цибуля і часник коштують набагато дешевше, ніж готова маринована морква на ринку або в магазині.
Готується страва легко і просто. Важливо й те, що, готуючи в домашніх умовах, ви можете бути впевнені в якості та натуральності інгредієнтів.
Рецептом поділилася відомий кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати на зиму овочеве асорті з грибами.
- Морква виходить дуже соковита й ароматна, не надто гостра, — каже Елла Іванова. — За бажання можна додати перець чилі. Обов'язково треба обсмажити на олії цибулю. Вона додасть неповторного смаку. Приготуйте цю страву один раз — і ви захочете її готувати знову і знову.
Маринована морква
- 300 г моркви
- 1 зубчик часнику
- Чорний перець
- Паприка
- Коріандр
- 2 г солі
- 5 г цукру
- Олія (за смаком)
- 1 цибулина
- 10 г оцту
Моркву очищаємо і натираємо на тертці. Додаємо всі спеції за смаком. Потім — оцет і сіль, і даємо постояти. У цей час цибулю обсмажимо в олії до золотистого кольору й одразу гарячою піджаркою заливаємо моркву.
Добре перемішуємо, викладаємо в судочок. Їсти можна відразу, але через день буде ще смачніше.
Смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової153