36.54 / 37.18 40.08 / 40.90
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
17 серпня 2023
ПОВЕРНЕННЯ ДО ЛА-МАНЧІ
ПОВЕРНЕННЯ ДО ЛА-МАНЧІ Країна: Іспанія

Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1988
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 33×95 cm
Лімітований випуск

Із експозиції «Shvets Museum»

Якось навчений життєвим досвідом наставник гірського монастиря запитав свого улюбленого учня:
- Скажи, мій юний друже, чи доводилося тобі чути про шість переваг, що переходять у шість помилок?
- Ні, вчителю, — тихо відповів юнак.
- Добре. Зараз я розповім тобі про них. Коли прагнуть людяності, але не хочуть вчитися, то ця помилка призводить до дурості. Коли прагнуть виявити свій розум, але не хочуть вчитися, то ця помилка веде до зухвалості. Коли прагнуть бути правдивими, але не хочуть вчитися, то ця помилка завдає шкоди. Коли прагнуть прямоти, але не хочуть вчитися, то ця помилка призводить до грубості. Коли прагнуть бути відважними, але не хочуть вчитися, ця помилка призводить до смути. Коли прагнуть непохитності, але не хочуть вчитися, то ця помилка призводить до нерозсудливості.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Юрій Горбунов і Катерина Осадча

«Багато талановитих ведучих»: у мережі закликають замінити Юрія Горбунова

Танцюючий коник

Ракам — успіхи в бізнесі, Скорпіонам — службовий роман, Водоліям — цінні поради: гороскоп на день Коня-Танцюриста

Ліза у віночку, березень 2023

З янголятка стала лялечкою: «перевтілення» молодшої доньки Пугачової приємно здивувало шанувальників

Наталія Могилевська на зйомках кліпу

«Коханий, я чекаю на тебе»: Наталя Могилевська вразила зізнанням

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту