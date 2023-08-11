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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1988
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 33×95 cm
Лімітований випуск
Із експозиції «Shvets Museum»
Якось навчений життєвим досвідом наставник гірського монастиря запитав свого улюбленого учня:
- Скажи, мій юний друже, чи доводилося тобі чути про шість переваг, що переходять у шість помилок?
- Ні, вчителю, — тихо відповів юнак.
- Добре. Зараз я розповім тобі про них. Коли прагнуть людяності, але не хочуть вчитися, то ця помилка призводить до дурості. Коли прагнуть виявити свій розум, але не хочуть вчитися, то ця помилка веде до зухвалості. Коли прагнуть бути правдивими, але не хочуть вчитися, то ця помилка завдає шкоди. Коли прагнуть прямоти, але не хочуть вчитися, то ця помилка призводить до грубості. Коли прагнуть бути відважними, але не хочуть вчитися, ця помилка призводить до смути. Коли прагнуть непохитності, але не хочуть вчитися, то ця помилка призводить до нерозсудливості.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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