Салат з курячим філе, томатами та сливами: ситно та смачно

Готувати салати — радість для творчої людини. А смакувати незвичайним салатом — радість не менша.

Рецептом незвичайної страви з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка Анна Конда, яка раніше пропонувала рецепт салату з лохиною та руколою.

Анна Конда: «Салат зі сливами, помідорами та курячим філе дуже смачний»

- Цей салат смачний та ситний, — говорить Анна Конда. — У ньому багата палітра смаків літа.

Салат з курячим філе, помідорами та сливами Інгредієнти (на 2 порції) Куряче філе — 300 г

Помідори — 1 -2 шт.

Болгарський перець- 1 шт.

Листя салату- 30 г

Сливи -6−8 шт.

Синя цибуля (солодка) — половинка

Оливкова олія — за смаком

Лимон — половинка

Сіль та перець

Шматочками нарізаємо куряче філе та обсмажуємо на сковорідці. Солимо, перчимо, можна додати улюблені приправи. Коли філе приготується, дати йому охолонути. Потім промиваємо листя салату, просушуємо та розриваємо на невеличкі шматочки. Викладаємо на тарілку. Окремо змішуємо куряче філе з нарізаними шматочками болгарського перцю, помідорів та дольками сливи. Також додаємо подрібнену цибулю. Солимо, перчимо за смаком. Заправляємо оливковою олією та перемішуємо. Викладаємо все зверху на листя салату та зрошуємо соком лимону.

Нагадаємо рецепт салату з кавуном, фетою та мʼятою.

Фото з альбому Анни Конди

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