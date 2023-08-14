Салат з кавуном, фетою та мʼятою: неймовірний смак серпня

Серпневі кавуни найсмачніші: найсолодші та найсоковитіші. Ними можна ласувати просто так, а можна використовувати і для приготування салатів, десертів та інших страв. У салатах кавун потрібно поєднувати з іншими інгредієнтами так, щоб смак був гармонійний. Така страва корисна та смачна.

Рецептом незвичайного салату з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше пропонувала приготувати салат з огірком, яблуком та руколою.

- Один з моїх улюблених салатів має дуже свіжий смак, — говорить Анна Конда. — А який він гарний, яскравий на тарілці! Виглядає як справжній витвір мистецтва. Отож, поділюся рецептом.

Салат з кавуном, сиром «фета» та мʼятою. Інгредієнти: (на 2 порції) Мʼякоть кавуна 300−400г

Сир «фета» — 100 г

Мигдальні пластівці — 10−15 г

Мʼята- листочки з 2−3 гілочок

Лимонний сік, оливкова олія (за смаком)

Сіль, перець за смаком

Приготування: нарізаємо і очищуємо від кісточок кавун. Викладаємо на тарілку. Додаємо порізаний на шматочки сир «фета». Зверху посипаємо мигдалевими пластівцями та подрібненими листочками мʼяти. Додаємо сік лимону та оливкову олію, сіль, перець.

Смачного!

Анна Конда: «Салати з кавуном мають дуже свіжий смак»

Нагадаємо рецепт салату з лохиною та руколою.

Фото з альбому Анни Конди

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