Салат з жовтими помідорами та нектаринами: яскравий смак липня
Літня пора — справжній рай смаків. Насолодитися кожним овочем та фруктом треба вчасно, враховуючи сезонність. У липні та серпні смак овочів особливий — вони більш соковиті, а деякі з них, наприклад, томати навіть солодкуваті. А чи пробували ви поєднувати у салатах овочі та фрукти? На думку української співачки та кулінарної блогерки Анни Конди, це чудова ідея. Такі салати не тільки гарні, а й корисні.
- Думаю, вам сподобається яскравий смак цього салату, — говорить Анна Конда. — Рецепт такий.
Салат з жовтими томатами та нектаринами
Інгредієнти (на 2 порції)
- Болгарський перець- 1 шт.
- Жовті помідори — 2 шт.
- Нектарин — 2 шт.
- Базилік -15 г
- Червона цибуля — половинка
- Оливкова олія, сіль, перець (за смаком)
Нарізаємо всі інгредієнти. Заправляємо оливковою олією. Сіль, перець додаємо за смаком. Змішуємо.
Смачного!
Нагадаємо рецепт салату з полуницею, куркою та шпинатом.
Фото з альбому Анни Конди59