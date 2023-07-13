Салат з жовтими помідорами та нектаринами: яскравий смак липня

Літня пора — справжній рай смаків. Насолодитися кожним овочем та фруктом треба вчасно, враховуючи сезонність. У липні та серпні смак овочів особливий — вони більш соковиті, а деякі з них, наприклад, томати навіть солодкуваті. А чи пробували ви поєднувати у салатах овочі та фрукти? На думку української співачки та кулінарної блогерки Анни Конди, це чудова ідея. Такі салати не тільки гарні, а й корисні.

Анна Конда: «Цей салат має яскравий смак літа»

- Думаю, вам сподобається яскравий смак цього салату, — говорить Анна Конда. — Рецепт такий.

Салат з жовтими томатами та нектаринами Інгредієнти (на 2 порції) Болгарський перець- 1 шт.

Жовті помідори — 2 шт.

Нектарин — 2 шт.

Базилік -15 г

Червона цибуля — половинка

Оливкова олія, сіль, перець (за смаком)

Нарізаємо всі інгредієнти. Заправляємо оливковою олією. Сіль, перець додаємо за смаком. Змішуємо.

Смачного!

Нагадаємо рецепт салату з полуницею, куркою та шпинатом.

Фото з альбому Анни Конди

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