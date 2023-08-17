Дженніфер Лопес в шикарному літньому образі «засвітилась» у Нью-Йорку (фото)

Дженніфер Лопес, яка готується до розлучення з Беном Аффлеком та нещодавно потрапила в заголовки газет завдяки імпровізованому виступу в Італії, показала свій шикарний літній стиль, прогулюючись вулицями Нью-Йорку під час шопінгу.

54-річна актриса та співачка була сфотографована під час прогулянки зі своєю сестрою Ліндою Лопес після її європейських канікул. Дует супроводжував менеджер Джей Ло Бенні Медіна, вони насолоджувалися морозивом і прямували до магазинів Gucci і Ralph Lauren. Дженніфер була одягнена в білу мінісукню з довгими рукавами, прикрашену складним візерунком синіх та фіолетових відтінків. Доповнила образ довгим золотим намистом, каблучками та великими золотими сережками-обручами. Співачка також одягла великі протисонцеві окуляри й зробила зачіску з гладко зачесаним назад і зібраним у пучок волоссям. Вона мала крутий вигляд у такому образі.

Джей Ло взула чорні шльопанці, додавши як аксесуар мінісумочку Le Chiquito від Jacquemus, яку вона тепер всюди носить з собою під час останніх виходів у світ. Схоже, Дженніфер зробила зупинку в Нью-Йорку, щоб відвідати своїх друзів і сім'ю, після поїздки в Італію і перед тим, як повернутися в Лос-Анджелес до чоловіка Бена Аффлека та дітей.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дженніфер Лопес весело відсвяткувала своє 54-річчя.

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