Одна з пар Голлівуду, яка відмовилася піти з поля зору ЗМІ і постійно перебуває в ньому з різних причин, хороших, поганих і потворних — це Бен Аффлек і Дженніфер Лопес. Ці двоє з'являються в новинах відтоді, як вони примирилися через два десятиліття після того, як скасували своє весілля у 2003 році. Пара знову зійшлася під час пандемії і незабаром підтвердила своє примирення. Згодом вони вирішили зробити ще один великий крок і одружилися не один раз, а двічі. Однак повідомлення про неприємності в їхньому сімейному гніздечку почали з'являтися вже в перший рік, пише koimoi.com.



Йдеться про багато проблем між ними: про одержимість Джей Ло виглядати молодо і очікування того ж від Бена, були також твердження, що Аффлек засмучений тим, що вона запустила алкогольний бренд, в той час як він намагається досягти тверезості. Все це призвело до чуток про те, що між цими двома, які не прожили і року в шлюбі, нічого хорошого. Поки Бен Аффлек і Дженніфер Лопес продовжують ігнорувати чутки, ЗМІ розповідають про те, чому їхній шлюб досі не розпався і що допомагає їм утримувати його на належному рівні.

Згідно з повідомленням CinemaBlend на сайті Radar Online, Бен Аффлек розповів, що його шлюб з Дженніфер Лопес тримається тільки завдяки сімейній терапії. Актор радив те ж саме своєму найкращому другові Метту Деймону. Джерело, близьке до пари, навіть заявило: «Бен першим визнав, що єдине, що тримає Дженніфер і його разом — це терапія».

Підтвердження цьому повідомленню немає. Однак і Бен Аффлек, і Дженніфер Лопес не дозволяють стресу, якщо він є, проявлятися на публіці.

Раніше «ФАКТИ» писали, Бен Аффлек розповів Метту Деймону про свої фільми та стосунки з Дженніфер Лопес: «Хочу бути Джорджем Клуні, який продає текілу й каву».

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