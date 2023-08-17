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Неймовірно смачний медово-йогуртовий десерт із горішками: приготує навіть дитина

22:32 19 серпня 2023
десерт

Кому в літню спеку хочеться поратися на кухні? Напевно, таких людей знайдеться не багато. Але що ж робити, якщо все-таки хочеться чогось смачненького на десерт? Гарна ідея — скористатися простим рецептом ласощів, які, повірте, будуть неймовірно смачними. Цей медово-йогуртовий десерт може приготувати навіть дитина. Рецептом смаколика, який може бути чудовою альтернативою морозиву в літню спеку, поділилася з «ФАКТАМИ» кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати дуже смачний шоколадний десерт з лохиною.

— Подавати цей десерт треба охолодженим, — каже Елла Іванова. — Він неймовірно смачний. А готується надзвичайно просто.

Медово-йогуртовий десерт із горішками

300 г грецького йогурту

Ароматний мед (до смаку)

Горіхи (до смаку)

У креманку кладемо третину йогурту, доповнюємо медом, потім додаємо ще частину йогурту й трохи меду та нарешті доповнюємо рештою йогурту.

Горіхи (можна взяти суміш різних видів: волоські, мигдаль, кеш'ю) трохи обсмажуємо. І декоруємо десерт ними. Також раджу прикрасити смаколик листочками свіжої м'яти.

Це смачно та просто.

Смачного!

Ну, а як приготувати найніжніше, пухке полуничне суфле, розповіла відома українська кулінарка Ліза Глинська.

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Фото з альбому Елли Іванової

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