Неймовірно повітряний десерт: найніжніше полуничне суфле від Лізи Глинської (відео)

Українська кулінарка Ліза Глінська, яка раніше ділилася рецептом торту «Мурашник», запропонувала фоловером приготувати разом з нею полуничне суфле. Втім, цей десерт можна готувати з будь-якими сезонними ягідами.

За її словами, цей десерт надзвичайно ніжний та повітряний десерт, неймовірно легкий в приготуванні та дуже смачний. «Любите такі десерти? Бо я обожнюю!» — пише вона в Instagram.

Складові: 400 г полуничного пюре (малинового, чорносмородинового, ожинового);

20 г желатину (4 ч. л.);

100 мл води (½ склянки);

50 г цукру (2 ст. л. з гіркою);

200 г грецького йогурту або вершкового сиру;

100 мл вершків (жирністю 30−35%) (½ склянки). Для декору: Свіжа полуниця.

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Приготування: Змішуємо холодну воду з желатином. Лишаємо желатинову масу при кімнатній температурі на 15 хвилин.

Полуницю можна використовувати свіжу або заморожену. Миємо та перебиваємо занурювальним блендером.

Переливаємо пюре у сотейник, доводимо до кипіння та варимо 2−3 хвилини.

Додаємо до пюре цукор, перемішуємо.

В гаряче пюре додаємо набряклу желатинову масу та перемішуємо.

Змішуємо вершковий сир з вершками до однорідної консистенції.

Об’єднуємо тепле пюре з вершковим сиром та вершками. Спочатку одну половину пюре, потім іншу.

Накриваємо масу харчовою плівкою «в контакт» та прибираємо в холодильник на 1 годину.

Збиваємо масу в чаші комбайну. Якщо пройшло 3−4 хвилини і вона не збільшується в об’ємі, значить вона не достатньо охолоджена. Потрібно поставити в морозильну камеру ще на 15 хвилин, потім продовжити збивати на високих обертах.

Маса має трішки збільшитись в об’ємі та стати повітряною.

Перекладаємо полуничне суфле в піали та декоруємо шматочками полуниці.

Рецепт приготування бісквітного торту з вершковим кремом і полуничною начинкою читайте на нашому сайті.

Фото Лізи Глинської

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