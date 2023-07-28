Неймовірно повітряний десерт: найніжніше полуничне суфле від Лізи Глинської (відео)
Українська кулінарка Ліза Глінська, яка раніше ділилася рецептом торту «Мурашник», запропонувала фоловером приготувати разом з нею полуничне суфле. Втім, цей десерт можна готувати з будь-якими сезонними ягідами.
За її словами, цей десерт надзвичайно ніжний та повітряний десерт, неймовірно легкий в приготуванні та дуже смачний. «Любите такі десерти? Бо я обожнюю!» — пише вона в Instagram.
Складові:
- 400 г полуничного пюре (малинового, чорносмородинового, ожинового);
- 20 г желатину (4 ч. л.);
- 100 мл води (½ склянки);
- 50 г цукру (2 ст. л. з гіркою);
- 200 г грецького йогурту або вершкового сиру;
- 100 мл вершків (жирністю 30−35%) (½ склянки).
Для декору:
- Свіжа полуниця.
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Приготування:
- Змішуємо холодну воду з желатином. Лишаємо желатинову масу при кімнатній температурі на 15 хвилин.
- Полуницю можна використовувати свіжу або заморожену. Миємо та перебиваємо занурювальним блендером.
- Переливаємо пюре у сотейник, доводимо до кипіння та варимо 2−3 хвилини.
- Додаємо до пюре цукор, перемішуємо.
- В гаряче пюре додаємо набряклу желатинову масу та перемішуємо.
- Змішуємо вершковий сир з вершками до однорідної консистенції.
- Об’єднуємо тепле пюре з вершковим сиром та вершками. Спочатку одну половину пюре, потім іншу.
- Накриваємо масу харчовою плівкою «в контакт» та прибираємо в холодильник на 1 годину.
- Збиваємо масу в чаші комбайну. Якщо пройшло 3−4 хвилини і вона не збільшується в об’ємі, значить вона не достатньо охолоджена. Потрібно поставити в морозильну камеру ще на 15 хвилин, потім продовжити збивати на високих обертах.
- Маса має трішки збільшитись в об’ємі та стати повітряною.
- Перекладаємо полуничне суфле в піали та декоруємо шматочками полуниці.
Рецепт приготування бісквітного торту з вершковим кремом і полуничною начинкою читайте на нашому сайті.
Фото Лізи Глинської32