«Персики» — традиційне і улюблене багатьма пісочне печиво, яке складається з двох половинок, з'єднаних разом і наповнених різною начинкою. Таку кольорову випічку зазвичай добре смакують діти.

Автори Telegram-каналу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують урізноманітнити погляд на печиво зміни начинки, використавши замість звичних джемів і згущеного молока сир рікотта.

Виходить дещо незвично, але дуже смачно.

Для печива візьміть:

борошно — 550 г

розпушувач — 1 столову ложку

яйце — 3 шт

цукор — 150 г

молоко — 80 мл

сироп персиковий — 40 мл

масло вершкове — 110 г

лимон — 1 шт.

Для начинки знадобляться:

рікотта — 500 г

цукор — 90 г

апельсин — 1 шт.

Прикраса:

харчові барвники жовтий і червоний

м'ята

цукор.

Приготування

У великій мисці змішати борошно та розпушувач, а в маленькій — збити міксером яйця із цукром, додати до них молоко, персиковий сироп, вершкове масло і натерту лимонну цедру, перемішати.

Отриману суміш додати до сухих інгредієнтів у великій мисці, замісити гладке тісто спочатку міксером, потім руками.

Дати тісту відпочити кілька хвилин.

З тіста зліпити маленькі кульки.

Деко застелити папером для випічки і розмістити кульки, трохи притиснувши їх. Відстань між ними має бути 2 см.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин. При цьому через 7 хвилин необхідно перевернути печиво на інший бік. Під час випікання воно може трохи потріскатись.

Для крему змішати рикотту, цукор, натерту апельсинову цедру та жовтий харчовий барвник (куркуму чи шафран).

Для прикрашання приготувати 2 миски: одну з цукром, іншу з червоним харчовим барвником (ним може бути також вишневий чи буряковий сік).

Дістати готове печиво. Поки воно тепле, з плоского боку витягти серцевину за допомогою ложки. Заготовку опуклою стороною занурити в червоний харчовий барвник, а потім у цукор. Дві половинки печива з'єднати кремом з рікотти.

Відправити печиво на 3 години до холодильника, щоб воно склеїлося. Для отримання стабільного стану можна використовувати лотки для яєць. Перед подачею прикрасити листочком м'яти, імітуючи персикове листя.

Доповніть печиво холодним сорбетом з полуниці та персика від судді проекту «Майстер Шеф».

12

Читайте нас у Facebook та Instagram