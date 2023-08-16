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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2008
Скульптор: José Javier Malavia
Розмір: 60×38 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
Вийшовши з храму, Конфуцій став мимовільним свідком суперечки двох старців. Зібравши навколо себе натовп городян, вони голосно обговорювали питання, що турбувало всіх: чи варто на зло відповідати добром?
Втрутившись у їхню суперечку, Конфуцій переконано сказав:
- Добром слід відповідати тільки на добро!
- А як тоді відповідати на зло? — Запитали учасники суперечки.
- А на зло треба відповідати справедливо. Так, як воно того заслуговує, — відповів Конфуцій.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
З власної волі віддав державі скарб, якому понад 2 тисячі років: древні прикраси переселенець з Маріуполя знайшов на Тернопільщині
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