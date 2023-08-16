18 серпня 2023

Вийшовши з храму, Конфуцій став мимовільним свідком суперечки двох старців. Зібравши навколо себе натовп городян, вони голосно обговорювали питання, що турбувало всіх: чи варто на зло відповідати добром?

Втрутившись у їхню суперечку, Конфуцій переконано сказав:

- Добром слід відповідати тільки на добро!

- А як тоді відповідати на зло? — Запитали учасники суперечки.

- А на зло треба відповідати справедливо. Так, як воно того заслуговує, — відповів Конфуцій.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.