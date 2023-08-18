«Я був першим із нашої сім’ї, хто побачив наслідки аварії»: у Харківській області поліцейський збив на пішохідному переході 15-річну дівчинку

На жаль, в Україні нерідко трапляються дорожні аварії за участю поліцейських. Нещодавно «ФАКТИ» повідомляли про те, що винуватцем смертельної ДТП на Рівненщині виявився поліцейський. Тепер вже на Харківщині співробітник поліції на смерть збив 15-річну дівчинку. Трагедія сталася ще 2 серпня, але її подробиці з'ясовуються лише зараз. У справі з'явилися свідчення свідків, які бачили, що дівчинка переходила дорогу пішохідним переходом. А жителі Пісочинської ОТГ, де жила загибла Альбіна Харченко, почали висловлювати побоювання, що справу можуть зам'яти — бо водій автомобіля не під вартою, і йому поки що навіть не оголошено про підозру у скоєнні злочину.

«Київський поліцейський не пригальмував, не зменшив швидкість, збив Альбіну на смерть»

Загибла Альбіна Харченко була акторкою-початківицею, ходила до місцевої театральної студії. Керівниця Пісочинського палацу культури й мистецтв Юлія Горянова була однією з перших, хто повідомив про загибель дівчинки:



«2 серпня у нашій родині сталася трагедія. У моїй родині, бо кожну дитину я відчуваю як свою… Актриса нашого театру, наш світлий янгол, добра, щира, чуйна 15-річна Альбіна Харченко поверталася додому після занять з акторської майстерності.

Переходила дорогу пішохідним переходом, тримала велосипед у руках. Альбінка жила у Коротичі, поверталася з Пісочина. Але неуважний водій забрав її життя… нам більше ніколи не почути її сміх, її голос, не обійняти. Дитина… все життя попереду…

Вона лежить в землі, а вбивця на волі. Така їх доля. Її та його. Нехай визнає провину і понесе покарання. Водій не пригальмував, не збавив швидкості, збив на смерть її. За кермом автівки був київський поліцейський…«

Про те, що поліцейський, який був за кермом авто, не перебуває під вартою і йому поки що не пред'явлено жодних звинувачень, написала і волонтер, засновник благодійного фонду «Схід Фенікса» Валентина Лаптій, закликавши всіх свідків автокатастрофи не мовчати й дати свідчення ДБР.

«ФАКТАМ» вдалося зв'язатися з батьком загиблої Альбіни Харченко Анатолієм, який розповів подробиці того страшного для їхньої родини вечора.

- Це трапилося в той момент, коли Альбіна поверталася із театральної студії, — розповів «ФАКТАМ» Анатолій Харченко. — Це був її звичний маршрут, вона завжди йшла цією дорогою. Театральна студія знаходиться в Пісочині, а наше село Коротич — за чотири кілометри. Донька добиралася до студії й назад велосипедом, і в неї на це йшло, як правило, не більше пів години.

Того дня, 2 серпня, Альбіна, як завжди, пішла до студії. Заняття там мали закінчитися о сьомій годині вечора. Ми чекали її вдома на вечерю. Коли о пів на восьму донька не прийшла, ми занепокоїлися, і дружина почала їй дзвонити. Телефон Альбіни був увімкнений — йшов виклик, але слухавку ніхто не брав. Це було дуже дивно. Альбіна — дівчинка відповідальна, завжди була на зв'язку та, якщо затримувалася, обов'язково про це попереджала. Зрозумівши, що щось трапилося, я мотоциклом поїхав їй назустріч — тим самим маршрутом, яким Альбіна зазвичай їхала до студії й назад. І я був першим із нашої родини, хто побачив аварію… Точніше, її наслідки.

Коли я під'їхав, там уже було дві машини патрульної поліції та «швидка». Я підійшов до поліцейських, сказав, що я батько. Вони сказали не підходити до тіла, нічого не чіпати… Мені важко описати мій стан у той момент. Лікарі «швидкої» дали мені заспокійливі. Водія, який збив дочку, я не бачив. Я й не намагався його шукати. Потім приїхала моя дружина… Єдине, на що мені вистачило сил у тому стані — це зателефонувати адвокату. Він одразу приїхав і був присутній при перших слідчих діях.

— Альбіну збили на пішохідному переході?

- Так. Вона переходила дорогу в належному місці. Ішла пішки, велосипед котила поряд. В цей час влітку ще не темно, і це був ясний сонячний день. Видимість була чудова, і цей пішохідний перехід добре видно на дорозі. Я не знаю, чому водій не загальмував. У поліції кажуть, що він не був п'яний — драгер не показав проміле у його крові. Наступного дня після катастрофи у нього взяли кров на аналіз, який також нічого не показав. Але наскільки мені відомо, на наявність наркотичних речовин його кров не перевіряли.

«Адвокат сказав, що дружина його клієнта „готова з нами спілкуватися“. Ми відповіли, що тіло нашої дочки в морзі, і говорити нам нема про що»

— Йому висунули підозру у скоєнні злочину?

- Ні. Поки що він проходить у справі як свідок, — каже Анатолій Харченко. — Нам кажуть, що доказів для того, щоб пред'явити йому підозру, недостатньо — мовляв, спочатку мають бути проведені експертизи. Але це може тривати місяці. І в нас немає жодної впевненості в тому, що він (враховуючи те, що він сам поліцейський) не буде впливати на хід слідства або що просто не сховається.

Ми дуже сподіваємося, що розголос допоможе нам досягти справедливості. У нашої Альбіни попереду було все життя. Вона була дуже доброю, життєрадісною, працьовитою та талановитою дівчинкою. І я так говорю не тому, що вона моя дочка — це вам скаже кожен, хто був з нею знайомий. Вона мала стільки планів. Донька закінчила дев'ятий клас на відмінно, з червоним атестатом. Дуже добре знала англійську — пройшла спеціальний курс і вже була готова викладати англійську дітям дошкільного віку. Захоплювалася кулінарією, нещодавно виграла конкурс, який проводили у місцевому технікумі на Масляну. Мріяла подивитись світ, дуже хотіла побачити Америку. І, звичайно ж, її великою любов'ю був театр. Вона часто казала, що театральна студія для неї — як другий дім, друга родина.

Одразу після початку повномасштабного вторгнення я відправив дружину з дітьми до Чернівців. Альбіна переживала через те, що довелося виїхати, завжди була на зв'язку з друзями зі студії.

Дружина з дітьми (Альбіна ще має рідного молодшого брата і молодшу сестру, яку ми взяли під опіку) повернулися через два місяці, коли в нашому селищі стало трохи спокійніше… Нам усім складно повірити, що Альбіни більше немає. Це неможливо усвідомити.

Наступного дня після трагедії із нашим адвокатом зв'язався адвокат водія. Сказав, що дружина його клієнта «готова з нами спілкуватися». На що ми відповіли, що тіло нашої дочки зараз лежить у морзі, і спілкуватися нам з ними нема про що.

У пресслужбі Держбюро розслідувань, яке зараз займається цією справою, повідомили, що шукають свідків НП:

«ДБР шукає свідків ДТП, що трапилося 2 серпня близько 19:20 в районі населеного пункту Пісочин Харківської області. Якщо у вас є будь-яка інформація, фото чи відео, які допоможуть слідству, зателефонуйте до чергової частини ТУ ДБР у м. Полтаві: 0800−350−352.

За попередньою інформацією, правоохоронець, рухаючись на автомобілі Toyota Land Cruiser білого кольору, здійснив наїзд на 15-річну дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Від отриманих травм дівчина загинула. На місце ДТП одразу прибули співробітники ДБР для встановлення всіх обставин та проведення першочергових слідчих дій. Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 286 КК України".

Як вдалося дізнатися «ФАКТАМ», у справі вже є кілька свідків, які дали свідчення. Усі вони бачили, що дівчинку збили безпосередньо на пішохідному переході. Один із них — військовослужбовець, який їхав позаду. Саме він викликав поліцію, «швидку» і передав інформацію про те, що сталося, представникам ЗМІ. Пішохідний перехід, на якому трапилася трагедія, не потрапляє до зон видимості встановлених неподалік камер відеоспостереження. Тому свідчення свідків дуже цінні.

«ФАКТИ» стежитимуть за розвитком подій.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що розпочато службове розслідування щодо патрульних поліцейських, які під час огляду місця дорожньої аварії в Коростишівській громаді не помітили травмованого 16-річного підлітка. Хлопця знайшли тільки наступного дня.

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